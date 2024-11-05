Skuterli Ecem Sultan'ın feci sonu: Metrelerce önünde sürüklendiği TIR'ın altında kalarak can verdi! Kahreden görüntüler

Pendik'te meydana gelen kazada skuterli Ecem Sultan Çamlı'nın ölüme sürüklendiği anlar yürekleri dağladı. TIR'ın önünde kalıp sürüklenen Çamlı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şoför ise gözaltına alındı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi.
Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.
Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
(DHA)