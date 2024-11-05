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  4. Skuterli Ecem Sultan'ın feci sonu: Metrelerce önünde sürüklendiği TIR'ın altında kalarak can verdi! Kahreden görüntüler

Skuterli Ecem Sultan'ın feci sonu: Metrelerce önünde sürüklendiği TIR'ın altında kalarak can verdi! Kahreden görüntüler

05.11.2024 16:30
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05.11.2024 16:30
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Bu sabah skuter ile trafiğe çıkan Ecem Sultan Çamlı feci bir şekilde can verdi. İstanbul'un Pendik ilçesinde Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki TIR, Çamlı'nın kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledi. Çamlı sonunda TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kahreden anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Pendik'te meydana gelen kazada skuterli Ecem Sultan Çamlı'nın ölüme sürüklendiği anlar yürekleri dağladı. TIR'ın önünde kalıp sürüklenen Çamlı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şoför ise gözaltına alındı.

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KAZA SABAH ERKEN SAATTE MEYDANA GELDİ

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

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TIR, TAKİP MESAFESİNİ KAPATIP ÖNÜNDE SÜRÜKLEDİ

Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı skutere yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı.

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Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik Tır kaza skuter
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