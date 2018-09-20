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Sky grubunun satışı için ihale düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Yarın başlayacak ihalenin cumartesi akşamına kadar süreceği bildirildi

İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun satışı için ihale düzenleneceği bildirildi.

İngiltere Birleşme ve Satın Alma Paneli tarafından yapılan açıklamada, Sky grubunun satışı için düzenlenecek ihalenin yarın yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) başlayacağı ve cumartesi akşamına kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, ihalenin cumartesi günü en fazla 3 tur süreceği bilgisine yer verilirken, ilk turda sadece ihale başında en düşük teklifi veren şirketin teklifini arttırabileceği kaydedildi.

İkinci turda ise ilk turda teklif veremeyen şirketin teklifini yükseltebileceğine yer verilen açıklamada, bu turun ardından ihalenin sonlanmaması durumunda ise üçüncü ve son turda şirketlerin tekliflerini yeniden arttırabileceği ifade edildi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, Sky grubunu almak için aralık ayında hisse başına 10,75 sterlin teklif sunmuş, temmuz ayındaysa bunu 14 sterline yükselttiğini duyurmuştu.

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Amerikalı Comcast ise nisan ayında Sky grubu için 12,50 sterlin teklif yapmış, Fox'un temmuzdaki teklifinin hemen ardından aynı gün ise bunu 14,75 sterline yükseltmişti.

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Anahtar Kelimeler:
21st Century Fox Comcast ihale Sky Grubu

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