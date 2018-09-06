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Skype artık çok daha sade olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

Microsoft’un anlık görüntülü ve yazılı mesajlaşma servisi tekrar tasarım değiştiriyor. Peki ama neden? İşte detaylar.

Skype artık çok daha sade olacak!

Geçtiğimiz yapılan radikal tasarım değişiklikleri ile kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi olan Skype, eleştirileri dikkate almış görünüyor. Skype’ın kullanım oranındaki dikkat çekici düşüş, Microsoft’un tasarım değişikliğine gitmesine sebep oldu.

En son büyük değişiklik geçtiğimiz yıl yapılmıştı ve Skype, Snapchat’e benzemekle eleştirilmişti. Şimdi bu karardan geri adım atılıyor. Skype Tasarım ekibinin başındaki isim Peter Skillman, “Geri adım atmaya, sadeleşmeye ve kullanıcıların güvenini tekrar kazanmaya ihtiyacımız var.” Şeklinde bir açıklama yaptı. Alınan bu yeni kararın gerekçesini bu şekilde anlamış oldu.
Yeni tasarımda, kullanıcıların en çok kullandığı Skype özellikleri ön plana alınacak. Söz konusu tasarım değişikliği hem masaüstü hem de mobil uygulamayı kapsıyor. Yapılan tüm geri bildirimlerin dikkatlice incelendiğinin altı çiziliyor.

Sadeleşmeye birden fazla kez vurgu yapılmış olmasının sonuçlarını paylaşılan görsellerde bulmak mümkün. Vurgulanan sadeleşme kavramı sadece tasarım ögelerinin azaltılması olarak değil, gereksiz görülen özelliklerin kaldırılmasını da kapsıyor. Yani kullanılmayan bazı özellikler de kaldırılacak. Bunların başında geçtiğimiz yıl duyurulan “Highlights” özelliği geliyor. Bu sayede Skype tamamen kendi amacına yönelmiş bir servis olarak yoluna devam edecek.

Masaüstü tarafında WhatsApp Web’e oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Mobil tarafta ise yapılacak olan sadeleştirme ve basitleştirme oldukça göze çarpıyor. Skype’ın yeni tasarım anlayışı hakkında siz neler söylemek istersiniz?

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Skype teknoloji

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