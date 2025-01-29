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Skype neden açılmıyor? Skype’a giremiyorum, çözümü nedir? Skype açılmıyor sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.01.2025 18:47
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Dünya genelinde iletişim kurmak için kullanılan çeşitli uygulamalar, programlar veya yazılımlar bulunmaktadır. Skype, Microsoft tarafından geliştirilen ve insanlara internet üzerinden ücretsiz bir şekilde görüşme olanağı sunan bir uygulamadır. Skype kullanan kişiler bazen bağlantı sorunu ile karşılaşabilmekte ve Skype’a giriş yapamayabilmektedir. Peki, Skype neden açılmıyor, Skype’a giremiyorum, çözümü nedir, Skype açılmıyor sorunu ve çözümü için ne yapılmalıdır?

Skype neden açılmıyor? Skype’a giremiyorum, çözümü nedir? Skype açılmıyor sorunu ve çözümü

Skype uygulaması günümüzde birçok kişi tarafından kullanılan sohbet uygulamalarından biridir. Bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bu uygulamaya mobil cihazlar üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. Hem görüntülü hem de sesli görüşme fırsatı veren bu uygulama bazen çeşitli nedenlerden kaynaklı açılmayabilir. Skype açılmıyor problemi ile karşılaşan kişiler bu problemi gidermek için çözü arayışına girebilmektedir.

Skype neden açılmıyor?

Skype uygulaması gerek günlük sohbetlerde kullanılabildiği gibi iş için de kullanılabilen bir uygulamadır. Pek çok işletme bu uygulama aracılığı ile çeşitli toplantılar düzenleyebilmektedir. Gündelik hayatta ise insanlar uzakta olan yakınları veya dostları ile iletişime geçebilmekte ve konuşabilmektedir. Fakat bazı zamanlarda Skype uygulamasında çeşitli sebeplerden kaynaklı bağlanamama sorunu görülebilmektedir. Uygulamanın hiçbir şekilde açılmaması, iletişim açısından büyük sıkıntı yaratacağından sorunun neyden kaynaklı olduğunu tespit etmek bu noktada büyük önem taşır. Skype uygulamasının açılmamasına yol açan başlıca nedenler genel olarak şöyledir:

  • Skype kullanırken uygulamanın güncel olması önemlidir. Eğer uygulama güncel değilse bu durum bağlantı hataları ile karşılaşmanıza neden olabilir.
  • Skype uygulamasına giriş yaparken kullandığınız hesap kilitlenmiş ise bu durumda açılmama problemi görülebilir.
  • Kullanılan bilgisayarın donanım sürücüleri uygulamayı kaldıracak kadar iyi değilse, uygulama açılmayabilir.
  • İnternet bağlantınızda sorun varsa veya sürekli kesiliyorsa, Skype uygulamasına bağlanırken problem yaşayabilirsiniz.
  • Bilgisayar üzerinden giriş yaparken uygulamayı güvenli uygulama listesine almadıysanız, oturum açma esnasında açılmama sorunu ile karşılaşabilirsiniz.
  • Herhangi bir VPN sanal özel internet ağına bağlanarak giriş yapmaya çalışıyorsanız, VPN tarafından uygulama engellenmiş olabilir.

Skype’a giremiyorum, çözümü nedir?

Skype uygulaması sayesinde kişiler dünyanın bir ucunda yaşayan başka biri ile görüntülü veya sesli olarak iletişime geçebilir. Skype uygulamasını kullanabilmek için öncesinde oturum açılması önemlidir. Bazı kişiler zaman zaman oturum açma esnasında uygulamanın çalışmaması sorununa rastlayabilir. Skype açılmıyor sorunu ve çözümü için bazı yöntemler uygulanabilmektedir. Uygulama açılmadığında hem uygulama hem de kullanılan cihaz açısından kontrol edilmesi gereken bazı kritik noktalar da mevcuttur. Skype uygulamasına giriş yapamayan kişilerin izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

  • Skype uygulamasına giriş esnasında kullandığınız giriş bilgilerin doğru olup olmadığından emin olunuz.
  • Cihaza indirilmiş olan uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek, açılmama sorununu giderebilir. Ayrıca kötü bir internet ağı kullanıyorsanız, başka bir internet ağına bağlanarak sorunu çözebilirsiniz.
  • Skype uygulamasına herhangi bir yeni güncelleme geldiyse bu güncellemeyi yapıp, sonrasında tekrardan giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
  • Uygulama bazen çeşitli nedenlerden kaynaklı Skype hesabını kilitleyebilir. Böyle bir durum söz konusu ise yardım almanız gerekebilir.
  • VPN sanal özel ağ ile giriş yapıyorsanız, önce VPN’yi kapatınız, ardından bir internet ağına bağlanarak, uygulamanın açılıp açılmadığını kontrol ediniz.
  • Cihazınızın donanım sürücüleri yetersiz olduğunda uygulama çalışmayabilir. Böyle bir durum olup olmadığına bakınız.
  • Bilgisayar kullanan kişilerin öncelikli olarak güvenlik duvarı ayarlarınızı yapması gerekir. Güvenlik duvarında Skype uygulaması güvenli uygulama listesinde değilse, güvenli olarak işaretleyip, sonrasında oturum açabilirsiniz.
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uygulama Skype çöktü mü Skype mesajlar gitmiyor
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