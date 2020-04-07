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Skype'tan Zoom'a yeni rakip: Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Skype, Skype Meet Now'ı duyurdu. Zoom gibi görüntülü telekonferans görüşmeleri yapabilen Skype Meet Now, herhangi bir ücrete de sahip değil. Peki Skype Meet Now nedir? Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?

Skype'tan Zoom'a yeni rakip: Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?

Skype Meet Now nedir? sorusu Skype'ın resmi tanıtımı ile birlikte daha da ayyuka çıktı kuşkusuz. Skype'ın Zoom'a alternatif olarak sunduğu Skype Meet Now, koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrılarına uyduğumuz şu günlerde insanların görüntülü görüşmeler gerçekleştirmelerine; öğrencilerin tıpkı Zoom'da olduğu gibi ders işleyebilmelerine; çalışanların ise toplantılar yapabilmelerine imkan sağlıyor.

SKYPE'IN YENİ UYGULAMASI ÜYELİK İSTEMİYOR

Microsoft yapımı Skype Meet Now, herhangi bir üyelik istemiyor. Bunun yerine tek tık ile görüntülü konuşma başlatan Skype Meet Now, daha sonra bu konuşmaya başkalarını davet edebilmenize imkan sağlıyor. Bunun için ise oluşturulan bağlantı linkini, davet edeceğiniz kişiye göndermeniz yeterli oluyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar görüşmeye katılabiliyor.

Skype Meet Now

Arka planınızın görünmesini istemediğiniz durumlarda da arka planınızın netliğini değiştirebiliyorsunuz. Böylece sadece sizin net olacağınız, arka planınızın flu olacağı bir görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?

SKYPE MEET NOW NASIL İNDİRİLİR?

Skype Meet Now'u indirmek için önce Skype uygulamanızı veya Skype hesabınıza giriş yapmanıza gerek yok. Skype Meet Now tarayıcılar üzerinden çalışabiliyor. Yeni Skype uygulamasına Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcınız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yani uygulama indirme şart değil.

SKYPE MEET NOW NASIL KULLANILIR?

  • Skype Meet Now'ın ana sayfasına gidin.
  • SKYPE MEET NOW ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Buradan 'Serbest toplantı oluştur' butonuna basın.
  • Skype size bir link oluşturacaktır. Bu linki kopyalayıp toplantıya davet etmek istediğiniz kişilere yollayın ve siz de 'arama başlat' tuşuna basın.
  • Açılan sayfada eğer bir Skype hesabınız var ise görüşmeyi onunla ilişkilendirebilir ve uygulamayı Skype uygulaması üzerinden açabilirsiniz.
  • Eğer hesap bilgisi girmeden, tarayıcı üzerinden görüşme yapmak istiyorsanız 'misafir olarak katılın' tuşuna basarak bir kullanıcı adı yazın ve görüşmeyi başlatın.
  • Açılan sayfada sağ bölümde yer alan 'arama başlat' (start call) butonuna basarak görüntülü görüşmeyi başlatabilirsiniz.
  • Arkadaşlarınız gönderdiğiniz linke tıklayınca görüşmeye eklenecektir.
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