Skype'tan Zoom'a yeni rakip: Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?

Skype Meet Now nedir? sorusu Skype'ın resmi tanıtımı ile birlikte daha da ayyuka çıktı kuşkusuz. Skype'ın Zoom'a alternatif olarak sunduğu Skype Meet Now, koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrılarına uyduğumuz şu günlerde insanların görüntülü görüşmeler gerçekleştirmelerine; öğrencilerin tıpkı Zoom'da olduğu gibi ders işleyebilmelerine; çalışanların ise toplantılar yapabilmelerine imkan sağlıyor.

SKYPE'IN YENİ UYGULAMASI ÜYELİK İSTEMİYOR

Microsoft yapımı Skype Meet Now, herhangi bir üyelik istemiyor. Bunun yerine tek tık ile görüntülü konuşma başlatan Skype Meet Now, daha sonra bu konuşmaya başkalarını davet edebilmenize imkan sağlıyor. Bunun için ise oluşturulan bağlantı linkini, davet edeceğiniz kişiye göndermeniz yeterli oluyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar görüşmeye katılabiliyor.

Arka planınızın görünmesini istemediğiniz durumlarda da arka planınızın netliğini değiştirebiliyorsunuz. Böylece sadece sizin net olacağınız, arka planınızın flu olacağı bir görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki Skype Meet Now nasıl indirilir? Skype Meet Now nasıl kullanılır?