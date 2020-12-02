Slack'in 22,7 milyar dolar karşılığında Salesforce'a satılacağı açıklandı

Şirket içi iletişim platformu Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılacağı açıklandı. Salesforce'un kurucu ortağı ve CEO'su Marc Benioff satışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Salesforce ve Slack birlikte, kurumsal yazılımın geleceğini şekillendirecek ve çalışma şekillerini tamamen değiştirecek. Dünyanın herhangi bir yerinden iş yapılabilecek" dedi. Slack CEO'su Stewart Butterfield ise satış hakkında, "Kişisel olarak, bunun yazılım tarihindeki en stratejik bir araya gelişi olduğuna inanıyorum. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Konuya göre düzenlenmiş kalıcı sohbet odaları, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip Slack, koronavirüs salgınında pek çok sektörün evden çalışmasının ardından popülerliğini artırmıştı. Geçen hafta satışa ilişkin çıkan söylentiler Slack'in değerlemesinin 25 milyar dolara yükselmesine sebep olmuştu. 'YAZILIM PAZARININ NE KADAR REKABETÇİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ' Yazılım devi Adobe da geçen ay iş gücü yönetimi yazılımı Workfront'u 1,5 milyar dolara satın almayı planladığını duyurmuştu.

Airtable, Asana, Box, DocuSign, Dropbox ve Smartsheet dahil olmak üzere bazı yazılımların da bazı şirketler için potansiyel hedefler olabileceği düşünülüyor. Finansal danışmanlık firması Edward Jones'un kıdemli analistlerinden Logan Purk, Slack-Salesforce anlaşması için, "Yazılım pazarının ne kadar rekabetçi hale geldiğini gösterdi" dedi. 2010 yılında Stewart Butterfield tarafından kurulan Slack, zaman içerisinde hızla büyüdü ve Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin satın alma tekliflerini aldı. Ancak şirket bugüne kadar tüm bu teklifleri reddetti. Geçen yıl halka açıldığında değerlemesi yaklaşık 19,5 milyar dolar olan şirketin hisseleri daha sonra kısmet düştü. Ancak salgınla birlikte insanlar evden çalıştıkça, şirket içi iletişim araçlarına karşı ilgi de arttı. Böylelikle Slack, 2020'nin üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 49 artırarak 216 milyon dolara yükseltti. Öte yandan bu artışın devam etmesinin beklenmediği açıklandı. Şirket, müşterilerindeki işten çıkarmaların işine zarar verdiğini belirtti.