HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Slavia Prag-Fenerbahçe maçına doğru

Slavia Prag-Fenerbahçe maçına doğru

23.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky: "İlk maçtaki performansımızı sergileyerek tur atlamayı umut ediyoruz" - "İkinci müsabakada da kontra atakların büyük rol oynayacağını düşünüyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çekya ekibi Slavia Prag'ın teknik direktör Jindrich Trpisovsky, 3-2 kazandıkları ilk maçta sergiledikleri performansı tekrar ederek tur atlayacaklarına inandığını söyledi.

Eden Arena'da gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini aktaran Trpisovsky, "İlk maçta klasik 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkmadık. Maç içinde dizilişi değiştirdik. Yarın da rakibin oyununa cevap verecek bir dizilişle sahaya çıkacağız. İlk maçta kaliteli bir oyun sergiledik. Tüm oyuncular görevlerini yerine getirdi. Yarın da ilk maçtaki performansımızı sergileyerek tur atlamayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili konuşan Çek teknik adam, "Emin olmadığımız bazı oyuncular var. Sevcik'in oynama ihtimali zor görünüyor. Masopust da kesinlikle maça çıkamayacak. Diğer arkadaşların durumuna da antrenmandan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.

İlk karşılaşmada 5 golün atıldığını hatırlatan Trpisovsky, "Çok hızlı atağın olduğunu gördük. İki takım da hızlı ve hevesli oynadı. İkinci müsabakada da kontra atakların büyük rol oynayacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sahaya sürecekleri kadronun ve dizilişin belli olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, "Son antrenmanın ardından ufak değişiklikler yapabiliriz. Sahamızda oynamak daha basit ve avantajlı. Bu sahaya alışkınız. Bunun avantajlarını kullanmak istiyoruz. Uzun bir süre sonra taraftarlarımız önünde oynayacağız. Bunu dört gözle bekliyoruz. Çok farklı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Oyun esnasında gerekli değişiklikleri yapabilecek bir kadroyla maça çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada sağlık sorunları nedeniyle takımın başında yer alamadığının hatırlatılması üzerine Çek çalıştırıcı, "Takımla beraber olamamak çok zordu. 24 yıldır antrenörlük yapıyorum, bu bir ilkti. Çok zor oldu. Takım süper oynadı. Son 8 dakika haricinde keyif aldım. Ekran başında maçı izlemek çok farklı bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Trpisovsky ile basın toplantısına katılan Slovak oyuncu Ivan Schranz ise, "İlk maçın benzeri olacağını düşünüyoruz. İyi hazırlandık. İyi bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Her bir oyuncuya özel olarak dikkat etmemiz gerekecek. Seyircilerimiz önünde oynamak çok farklı. Güzel bir akşam olacağını ümit ediyorum." görüşlerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolundaKüre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda
Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi

Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker hamlesi

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.