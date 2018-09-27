MAGAZİN

Slick Woods doğumdan iki hafta sonra eski haline döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Model Slick Woods, doğumdan sadece iki hafta sonra hiç doğum kilosu kalmadığını gösteren fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Rihanna'nın iç çamaşırı defilesinden sonra doğuma giren ünlü modelin iki hafta sonraki görüntüsü şaşkına çevirdi.

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ABD’li model Slick Woods, doğumundan sadece iki hafta sonra çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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22 yaşındaki model, göbeğini açıkta bırakan kısa üst ve pantolondan oluşan kıyafetiyle ayna karşısında çektiği bu selfie’sini Instagram’ın hikaye bölümünde yayınladı.
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Erkek arkadaşı Adonis Bosso’dan Saphir adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren Woods’un doğumdan kısa süre sonra eski haline döndüğü görüldü.
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Bebeğini normal doğumla dünyaya getirdiğini söyleyen ünlü model, paylaşımının altına, “İstediğim her şeyi, istediğim zaman yapabileceğimi göstermek için buradayım ve siz de bunu yapabilirsiniz” mesajını yazdı.
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12 Eylül’de, şarkıcı Rihanna’nın Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markasının ses getiren defilesinde boy gösteren Woods, defileden sadece birkaç saat sonra doğuma gitmişti.
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Slick Woods rihanna

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