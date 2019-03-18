Slime nasıl yapılır? Borakslı veya boraksız evde kolay slime yapımı

Son dönemin en popüler aktivitelerinden biri olan slime, adeta bir akım yarattı. Çocuklar için üretim yapan bir oyuncak markası tarafından oyun hamurunun bir türü olarak ilk kez oyuncak piyasasındaki yerini alan bu hamurun hedef kitlesi çocuklar olsa da kısa süre içinde yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. Öyle ki günlük yaşantının vazgeçilmez eğlencelerinden biri halini alarak sosyal mecralarda hızla yayılan bir çılgınlığa öncülük etmesi uzun sürmedi. Hatta şimdilerde, çeşitli bilgisayar ve mobil işletim sistemlerinde, slime yapma oyunları dahi geliştirildi. Özellikle İngiltere'de yapılan çeşitli araştırmalara konu olan slime, sağlığa zararlı mı diye konuşulurken bu tartışmalar slime çılgınlığına engel olmaya yetmedi ve slime'ı daha cazip hale getirdi. Evde kendi slime'ını hazırlamak isteyen ve hangi malzemelerin gerekli olduğunu merak edenler tüm sorularına yazımızdan cevap bulabilirler. Sizin için borakslı veya boraksız evde slime yapmanın kolay yollarına dair rehberler hazırladık.

SLIME NASIL YAPILIR? İki tür slime yapımından bahsetmek mümkündür. Birincisi, ortaya çıktığı andan itibaren yayılan orijinal slime malzemeleri kullanılarak hazırlanan bir tarifken; ikincisi borakssız ve tutkalsız olarak hazırlanan alternatif bir tariftir. BORAKSLI SLIME YAPIMI Malzemeler: Sıcak su (bir bardak) Oda sıcaklığında su (bir bardak) Gıda boyası (istenen renkte) Boraks (yarım çay kaşığı) Tutkal (yarım su bardağı) Sim Geniş bir kap Yapılışı: Önce yarım çay kaşığı boraks ile oda sıcaklığındaki bir bardak suyu, boraks tam olarak çözülene kadar karıştırın.

Yarım su bardağı tutkal ile sıcak suyu geniş cam kapta karıştırın.

Hazırlanan tutkallı suya gıda boyası ve istenen renkte ve miktarda simi ekleyin. Gıda boyasını fazla kaçırmamakta fayda var. Gıda boyası oldukça yoğun bir maddedir ve fazla kullanılırsa istenen renk tam olarak elde edilemeyebilir. Bu yüzden çay kaşığının ucuyla gıda boyasını karışıma eklemek dozu ayarlarken işinize yarayacaktır.

Kap içinde hazırlanan karışıma borakslı suyu yavaş yavaş ekleyin. Slime kıvamını tam olarak yakalamak için borakslı suyu eklerken bir taraftan da karıştırmayı ihmal etmeyin. Slime karıştırdıkça kıvama gelecektir. Eğer fazla sıvı olursa borakslı su ilave ederek, katı olursa da sıcak su ekleyerek ortaya çıkan problemi çözüme kavuşturabilirsiniz. BORAKSIZ VE TUTKALSIZ SLİME YAPIMI Malzemeler: Oyun jeli ( bir bardak)

Şampuan (yarım bardak)

Gıda boyası

Sim

Geniş kap

Ilık su ( yarım bardak) Yapılışı: Yarım su bardağı suya, yarım su bardağı şampuanı ekleyip karıştırın.

Büyük bir bardak oyun jelini, geniş bir kaba dökün.

Oyun jelinin içine gıda boyasını ve simi dökün. Simin miktarını ve gıda boyasını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. (Gıda boyasını fazla kaçırmamakta fayda var.)

Kapın içindeki malzemeleri iyice karıştırın. Bardaktaki su ve şampuan karışımını yavaş yavaş ilave edin. Karıştırdıkça kıvamını bulacağını göreceksiniz. Buradaki püf nokta malzemeler birbirine eklenirken karıştırma işlemini bırakmamaktır. Slime istenen kıvamda değilse katılaştırmak için şampuanlı su, sıvılaştırmak için de sadece su kullanıp kıvamını ayarlayabilirsiniz. Evde kolay slime hazırlamak için gereken tek şey, malzemeleri bir kapta, doğru sırayla karıştırmak! Sosyal medyayı yerinden oynatan bu yumuşacık pofuduk hamurdan neden kimsenin vazgeçemediğini anlayacaksınız. Malzemeleri ister market, eczane ya da tuhafiyeden, isterseniz de internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa borakssız ve tutkalsız yapılan tarifi deneyebilir; aman canım şampuan da farklı mı sanki derseniz de borakslı tarifi kullanabilirsiniz.

SLİME NEDİR?

Çocukları ve yetişkinleri bu denli etkisi altına alan slime, malzemeleri kolaylıkla temin edilebilen bir ürün olması, herkesin evde kolay bir şekilde yapabilmesi ve aynı zamanda bu materyalin elde pofuduk, yumuşak ve keyif veren bir yapıda olması gibi sebeplerden ötürü oldukça popüler bir oyun malzemesi olarak tanımlanabilir. Slime, adından da anlaşılacağı gibi Türkçe olmayan bir kelimedir. Kelime Türkçeye çevrildiginde sümük, sümüğümsü ya da balçık gibi anlamlara karşılık gelir. Orijinal adıyla anılan slime, dilimize balçık olarak geçmiştir. Slime kimyasal bir maddedir. Bununla beraber çeşitli bilimsel yayınlarda yaygın olarak iki tanımı yapılır: Birincisi: Newton tipi olmayan akışkan madde. Peki bunun anlamı nedir? Newton, doğanın fiziksel yasaları üzerine çeşitli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Matematik ve fizik alanında yoğunlaşıp hareket ve yer çekimi ile ilgili yaptığı keşifleriyle bilinen Newton, maddenin yapısı ve akışkanlar üzerinde de birtakım çalışmalara imza atmıştır. Özellikle akışkanlığı sıcaklıktan doğrudan etkilenen maddeler için kullanılan Newton tipi akışkanlar terimi; sıcaklıktan başka değişkenlere bağlı olarak akma gerilimi gösteren Newton tipi olmayan akışkan terimini de bilimsel literatüre eklemiştir.

İkincisi: İçerisinde polisakkarit zamk ve sodyum tetraborat olan polimer grubu bir kimyasaldan elde edilen akışkan bir bileşik. Toparlayacak olursak slime; tutkal, boraks ve su gibi malzemeleri bir araya getiren herkesin kolaylıkla elde edebileceği, kimyasal içerdiği için zararlı olmasına rağmen oynarken verdiği keyiften ötürü vazgeçilemeyen yeni nesil oyun hamuruna verilen isimdir. Bu oyun hamurunu klasik oyun hamurlarından ayıran en önemli fark evde kolay yapılabilmesinin yanında borakslı ya da tutkalsız ve borakssız hazırlanabilme seçeneklerini de sunmasıdır. SLİME NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Plastikle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel ödülünü alan Hermann Staudinger, sentetik polimer üzerine yaptığı çalışmalarda, polimerlerin birden fazla molekülden oluşmasına rağmen tek bir molekülden oluşmuş bir bileşik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalarını sürdüren bilim insanı Hermann, tek molekülmüş gibi duran bu maddenin bu özelliğinin maddeye akışkanlık ve bütünlük özelliklerini aynı anda kazandırdığını fark etmiştir ve madde ile maddenin yapısı üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda slime keşfedilmiştir. Ancak bilimsel çalışmalara konu olan bu madde, 1976 yılına kadar üzerinde deneyler yapılan bir madde olarak kalmıştır. Kaliforniya merkezli kurulan Amerikan oyuncak üreticisi ünlü bir firma olan Mattel tarafından oyun hamuru olarak piyasaya sürülene kadar bilinmeyen bu madde artık her alanda tanınır ve bilinir hale gelmiştir.