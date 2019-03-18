Mynet Trend

Slime nasıl yapılır? Borakslı veya boraksız evde kolay slime yapımı

Deniz Pervin Deniz Pervin
YAŞAM  | 18.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Slime çılgınlığı, her geçen gün insanları etkisi altına alarak hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Henüz slime ile tanışmadıysanız ve evde slime nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularının yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için borakslı veya boraksız slime yapımı rehberleri hazırladık.

Slime nasıl yapılır? Borakslı veya boraksız evde kolay slime yapımı

Son dönemin en popüler aktivitelerinden biri olan slime, adeta bir akım yarattı. Çocuklar için üretim yapan bir oyuncak markası tarafından oyun hamurunun bir türü olarak ilk kez oyuncak piyasasındaki yerini alan bu hamurun hedef kitlesi çocuklar olsa da kısa süre içinde yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. Öyle ki günlük yaşantının vazgeçilmez eğlencelerinden biri halini alarak sosyal mecralarda hızla yayılan bir çılgınlığa öncülük etmesi uzun sürmedi. Hatta şimdilerde, çeşitli bilgisayar ve mobil işletim sistemlerinde, slime yapma oyunları dahi geliştirildi. Özellikle İngiltere'de yapılan çeşitli araştırmalara konu olan slime, sağlığa zararlı mı diye konuşulurken bu tartışmalar slime çılgınlığına engel olmaya yetmedi ve slime'ı daha cazip hale getirdi. Evde kendi slime'ını hazırlamak isteyen ve hangi malzemelerin gerekli olduğunu merak edenler tüm sorularına yazımızdan cevap bulabilirler. Sizin için borakslı veya boraksız evde slime yapmanın kolay yollarına dair rehberler hazırladık.

SLIME NASIL YAPILIR?

İki tür slime yapımından bahsetmek mümkündür. Birincisi, ortaya çıktığı andan itibaren yayılan orijinal slime malzemeleri kullanılarak hazırlanan bir tarifken; ikincisi borakssız ve tutkalsız olarak hazırlanan alternatif bir tariftir.

BORAKSLI SLIME YAPIMI

Malzemeler:

  1. Sıcak su (bir bardak)
  2. Oda sıcaklığında su (bir bardak)
  3. Gıda boyası (istenen renkte)
  4. Boraks (yarım çay kaşığı)
  5. Tutkal (yarım su bardağı)
  6. Sim
  7. Geniş bir kap

Yapılışı:

  • Önce yarım çay kaşığı boraks ile oda sıcaklığındaki bir bardak suyu, boraks tam olarak çözülene kadar karıştırın.
  • Yarım su bardağı tutkal ile sıcak suyu geniş cam kapta karıştırın.
  • Hazırlanan tutkallı suya gıda boyası ve istenen renkte ve miktarda simi ekleyin. Gıda boyasını fazla kaçırmamakta fayda var. Gıda boyası oldukça yoğun bir maddedir ve fazla kullanılırsa istenen renk tam olarak elde edilemeyebilir. Bu yüzden çay kaşığının ucuyla gıda boyasını karışıma eklemek dozu ayarlarken işinize yarayacaktır.
  • Kap içinde hazırlanan karışıma borakslı suyu yavaş yavaş ekleyin. Slime kıvamını tam olarak yakalamak için borakslı suyu eklerken bir taraftan da karıştırmayı ihmal etmeyin.

Slime karıştırdıkça kıvama gelecektir. Eğer fazla sıvı olursa borakslı su ilave ederek, katı olursa da sıcak su ekleyerek ortaya çıkan problemi çözüme kavuşturabilirsiniz.

BORAKSIZ VE TUTKALSIZ SLİME YAPIMI

Malzemeler:

  • Oyun jeli ( bir bardak)
  • Şampuan (yarım bardak)
  • Gıda boyası
  • Sim
  • Geniş kap
  • Ilık su ( yarım bardak)

Yapılışı:

  • Yarım su bardağı suya, yarım su bardağı şampuanı ekleyip karıştırın.
  • Büyük bir bardak oyun jelini, geniş bir kaba dökün.
  • Oyun jelinin içine gıda boyasını ve simi dökün. Simin miktarını ve gıda boyasını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. (Gıda boyasını fazla kaçırmamakta fayda var.)
  • Kapın içindeki malzemeleri iyice karıştırın. Bardaktaki su ve şampuan karışımını yavaş yavaş ilave edin. Karıştırdıkça kıvamını bulacağını göreceksiniz. Buradaki püf nokta malzemeler birbirine eklenirken karıştırma işlemini bırakmamaktır.

Slime istenen kıvamda değilse katılaştırmak için şampuanlı su, sıvılaştırmak için de sadece su kullanıp kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Evde kolay slime hazırlamak için gereken tek şey, malzemeleri bir kapta, doğru sırayla karıştırmak! Sosyal medyayı yerinden oynatan bu yumuşacık pofuduk hamurdan neden kimsenin vazgeçemediğini anlayacaksınız. Malzemeleri ister market, eczane ya da tuhafiyeden, isterseniz de internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa borakssız ve tutkalsız yapılan tarifi deneyebilir; aman canım şampuan da farklı mı sanki derseniz de borakslı tarifi kullanabilirsiniz.

SLİME NEDİR?
Çocukları ve yetişkinleri bu denli etkisi altına alan slime, malzemeleri kolaylıkla temin edilebilen bir ürün olması, herkesin evde kolay bir şekilde yapabilmesi ve aynı zamanda bu materyalin elde pofuduk, yumuşak ve keyif veren bir yapıda olması gibi sebeplerden ötürü oldukça popüler bir oyun malzemesi olarak tanımlanabilir.

Slime, adından da anlaşılacağı gibi Türkçe olmayan bir kelimedir. Kelime Türkçeye çevrildiginde sümük, sümüğümsü ya da balçık gibi anlamlara karşılık gelir. Orijinal adıyla anılan slime, dilimize balçık olarak geçmiştir. Slime kimyasal bir maddedir. Bununla beraber çeşitli bilimsel yayınlarda yaygın olarak iki tanımı yapılır:

Birincisi: Newton tipi olmayan akışkan madde. Peki bunun anlamı nedir? Newton, doğanın fiziksel yasaları üzerine çeşitli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Matematik ve fizik alanında yoğunlaşıp hareket ve yer çekimi ile ilgili yaptığı keşifleriyle bilinen Newton, maddenin yapısı ve akışkanlar üzerinde de birtakım çalışmalara imza atmıştır. Özellikle akışkanlığı sıcaklıktan doğrudan etkilenen maddeler için kullanılan Newton tipi akışkanlar terimi; sıcaklıktan başka değişkenlere bağlı olarak akma gerilimi gösteren Newton tipi olmayan akışkan terimini de bilimsel literatüre eklemiştir.

İkincisi: İçerisinde polisakkarit zamk ve sodyum tetraborat olan polimer grubu bir kimyasaldan elde edilen akışkan bir bileşik.

Toparlayacak olursak slime; tutkal, boraks ve su gibi malzemeleri bir araya getiren herkesin kolaylıkla elde edebileceği, kimyasal içerdiği için zararlı olmasına rağmen oynarken verdiği keyiften ötürü vazgeçilemeyen yeni nesil oyun hamuruna verilen isimdir. Bu oyun hamurunu klasik oyun hamurlarından ayıran en önemli fark evde kolay yapılabilmesinin yanında borakslı ya da tutkalsız ve borakssız hazırlanabilme seçeneklerini de sunmasıdır.

SLİME NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Plastikle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel ödülünü alan Hermann Staudinger, sentetik polimer üzerine yaptığı çalışmalarda, polimerlerin birden fazla molekülden oluşmasına rağmen tek bir molekülden oluşmuş bir bileşik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalarını sürdüren bilim insanı Hermann, tek molekülmüş gibi duran bu maddenin bu özelliğinin maddeye akışkanlık ve bütünlük özelliklerini aynı anda kazandırdığını fark etmiştir ve madde ile maddenin yapısı üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda slime keşfedilmiştir. Ancak bilimsel çalışmalara konu olan bu madde, 1976 yılına kadar üzerinde deneyler yapılan bir madde olarak kalmıştır. Kaliforniya merkezli kurulan Amerikan oyuncak üreticisi ünlü bir firma olan Mattel tarafından oyun hamuru olarak piyasaya sürülene kadar bilinmeyen bu madde artık her alanda tanınır ve bilinir hale gelmiştir.

Bu popülarite firmanın kazançlı bir hamlesi olarak kalmadı. Avrupa'da sağlık otoriteleri tarafından yapılan çeşitli araştırmalara konu olan slime, en nihayetinde boraks denen kimyasal bir madde içerdiği için özellikle ebeveynlerde tedirginliğe yol açtı, bu da yasal düzenlemeleri beraberinde getirdi. Çocukların gelişim sürecinin özellikle 0-6 yaş arası dönemde hızlı olduğu düşünüldüğünde, kanserojen madde içermesi bir tarafa deriyle doğrudan temas eden slime'ın çocuklarda gelişim geriliğine sebep olduğuna dair bulgular elde edildi. Bu durum da çocuklarını bu pofuduk oyun hamurundan mahrum etmek istemeyen ebeveynleri harekete geçirerek alternatif maddelerle evde kolay ve sağlıklı malzemelerle yapılan slime tariflerine yöneltti.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı
Yaşananlar film gibi! Vicdan azabına dayanamadı, habersiz gittiYaşananlar film gibi! Vicdan azabına dayanamadı, habersiz gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
slime nasıl yapılır borakslı slime yapımı borakssız slime yapımı

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti! Son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı

Yaşananlar film gibi! Vicdan azabına dayanamadı, habersiz gitti

Yaşananlar film gibi! Vicdan azabına dayanamadı, habersiz gitti

Gözünü kapattı ayrım yapmayanların sarılmasını istedi

Şaşkın bakışlarla izlediler! Gözlerini kapattı ve...

İzlenme rekorları kırıyor! 'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

10 saniyede 700 bin liralık hırsızlık! Hayatının şokunu yaşadı

10 saniyede 700 bin liralık hırsızlık! Hayatının şokunu yaşadı

Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.