Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

Slovacko Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Futbolseverler karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri haberimizde...
Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.
Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'ler şöyle:
Altay Bayındır
Osayi-Samuel
Gustavo Henrique
Szalai
Ferdi Kadıoğlu
Arao
Zajc
Emre Mor
Serdar Dursun
Lincoln Henrique
Valencia
Slovacko Fenerbahçe maçını Nikola Dabanovic düdük çalacak. Nikola Dabanovic 18 Aralık 1981 yılında Podgoritsa, Karadağ'da dünyaya geldi. Nikola Dabanovic, 2006'da Karadağ Birinci Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. Karabğlı hakem 2009 yılında FIFA hakem listesine alınmıştır. İlk üst düzey uluslararası maçını 10 Ağustos 2011'de Bosna-Hersek ve Yunanistan arasında yöneten Dabanovic, Karadağ Birinci Ligi'nde görev yapmaktadır be 2009 yılından bu yana FIFA hakemidir.
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