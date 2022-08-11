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Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

11.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?", "Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte detaylar...

Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı canlı izle!

Slovacko Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Futbolseverler karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri haberimizde...

Slovacko - Fenerbahçe

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.

Slovacko - Fenerbahçe

Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Slovacko - Fenerbahçe

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.

Slovacko - Fenerbahçe

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Slovacko maçına çıkması beklenen muhtemel 11'ler şöyle:

Altay Bayındır

Osayi-Samuel

Gustavo Henrique

Szalai

Ferdi Kadıoğlu

Slovacko - Fenerbahçe

Arao

Zajc

Emre Mor

Serdar Dursun

Lincoln Henrique

Valencia

Slovacko - Fenerbahçe

JR

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ NİKOLA DABANOVİC KİMDİR?

Slovacko Fenerbahçe maçını Nikola Dabanovic düdük çalacak. Nikola Dabanovic 18 Aralık 1981 yılında Podgoritsa, Karadağ'da dünyaya geldi. Nikola Dabanovic, 2006'da Karadağ Birinci Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. Karabğlı hakem 2009 yılında FIFA hakem listesine alınmıştır. İlk üst düzey uluslararası maçını 10 Ağustos 2011'de Bosna-Hersek ve Yunanistan arasında yöneten Dabanovic, Karadağ Birinci Ligi'nde görev yapmaktadır be 2009 yılından bu yana FIFA hakemidir.

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