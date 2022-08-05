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Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

05.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacağı sarı lacivertli taraftarların gündeminde. Çek Cumhuriyeti'nin başarılı takımlarından Slovacko'yu kendi sahasında 3-0 üstünlükle yenen Fenerbahçe, Uherské Hradiště şehrinde oynanacak rövanç maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünkü galibiyetin ardından vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Mücadeleye ilişkin detaylar haberimizde...

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇMESİ HALİNDE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe slovacko
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