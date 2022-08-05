Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünkü galibiyetin ardından vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Mücadeleye ilişkin detaylar haberimizde...

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovacko Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇMESİ HALİNDE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.

