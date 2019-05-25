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Slovakya AP seçimleri için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Slovakya’da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde sandık başına gitti.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde bu kez Slokvak’ya seçmeni sandık başında.

Slovakya’da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde sandık başına gitti.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde bu kez Slokvak’ya seçmeni sandık başında. 14 parlamenterin seçileceği ülkede yerel saatle 07.00 ile 22.00 arasında oy kullanılabilecek. 4 buçuk milyona yakın seçmenin bulunduğu Slovakya’da 2014 yılında düzenlenen AP seçimlerine en düşük düzeyde katılım gösteren Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.
31 partiden 349 adayın yarıştığı seçimlerde anketlere göre iktidarı elinde tutan Sosyal Demokrasi Partisi’ni (SMER) yüzde 13 ile önde götürüyor. SMER’İ sağcı Slowakya Ulusal Partisi (SNS) takip ederken, liberal ve euroseptik profile sahip Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) ise yüzde 11,5 oy oranında gözüküyor.

AB’nin siyasi geleceği belirlenecek
Dünyanın en büyük seçim organizasyonlarından olan Avrupa Parlamentosu seçimleri 23 Mayıs Perşembe günü başladı. 26 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek seçimlerde 427 milyon seçmen oy kullanabilecek. Seçimler, önümüzdeki 5 yıl için görev yapacak parlamentonun AB’nin siyasi geleceğini belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nitekim Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen bu seçimlerde, AB karşıtı aşırı sağ partilerin parlamentoda gücünü arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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