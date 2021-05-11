HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

11.05.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya aldı.

Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Covid-19’a karşı AstraZeneca ile aşılananlarda kanda pıhtılaşma görülmeye devam ediyor.

Slovakya Sağlık Bakanlığı, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı.

İLK DOZU YAPTIRANLARA İKİNCİ DOZ YAPILACAK

AstraZeneca ile ilk doz aşılanmayı bekleyenlere söz konusu aşının yapılmayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar AstraZeneca’nın birinci dozu ile aşılanmış kişilere ise ikinci dozun uygulanacağını bildirdi.

Son Dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Slovakya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Zuzana Eliasova, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini, bu hafta içinde aşılama konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin açıklama yapacaklarını bildirdi.

BİR KADININ ÖLÜMÜ İLE AŞI ARASINDAKİ BAĞLANTIYA DİKKAT ÇEKTİLER

Slovakya Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü (SUKL), ismi açıklanmayan kadının ölümü ile AstraZeneca aşısı arasındaki olası bağlantıya dikkat çekti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Biden'dan 'bölgedeki son gelişmeler' ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesajBiden'dan 'bölgedeki son gelişmeler' ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.