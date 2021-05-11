Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Covid-19’a karşı AstraZeneca ile aşılananlarda kanda pıhtılaşma görülmeye devam ediyor.

Slovakya Sağlık Bakanlığı, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı.

İLK DOZU YAPTIRANLARA İKİNCİ DOZ YAPILACAK

AstraZeneca ile ilk doz aşılanmayı bekleyenlere söz konusu aşının yapılmayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar AstraZeneca’nın birinci dozu ile aşılanmış kişilere ise ikinci dozun uygulanacağını bildirdi.

Slovakya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Zuzana Eliasova, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini, bu hafta içinde aşılama konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin açıklama yapacaklarını bildirdi.

BİR KADININ ÖLÜMÜ İLE AŞI ARASINDAKİ BAĞLANTIYA DİKKAT ÇEKTİLER

Slovakya Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü (SUKL), ismi açıklanmayan kadının ölümü ile AstraZeneca aşısı arasındaki olası bağlantıya dikkat çekti. (İHA)

