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Slovakya BM'nin göç anlaşmasına karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

Başbakan Peter Pellegrini: - "Başbakan olarak Göç Sözleşmesi metnini kabul etmiyorum ve bunun Slovakya'da geçerli olmasına karşıyım"

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Anlaşmasının içeriğini kabul etmediğini belirterek, söz konusu anlaşmanın ülkesinde geçerli olmasına karşı olduğunu belirtti.

Pellegrini, Slovak SME gazetesine yaptığı açıklamada, BM'nin "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" adlı uluslararası ölçekte ilk göçmen anlaşmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Yasal bir bağlayıcılığı bulunmayan anlaşmanın içeriğini kabul etmediğinin altını çizen Pellegrini, "Başbakan olarak Göç Sözleşmesi metnini kabul etmiyorum ve bunun Slovakya'da geçerli olmasına karşıyım." ifadesini kullandı.

Başbakan Pellegrini'nin bu açıklamasıyla Slovakya, başını ABD, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerin çektiği anlaşma karşıtı ülkeler arasına dahil oldu.

- Dışişleri Bakanından ültimatom

Öte yandan uzun yıllardır ülkenin dışişleri bakanlığı görevini sürdüren ve 72'inci BM Genel Kurulu Oturumu başkanlığı görevini de üstlenen, tanınmış siyasetçi Miroslav Lajcak, ülkesinin, kendisini, anlaşmanın kabul edileceği Fas'ın Marakeş kentine göndermemesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

BM'nin küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt", Marakeş'te 10-11 Aralık'ta düzenlenecek bir konferansla kabul edilecek.

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BM Göç Anlaşmasına karşı Miroslav Lajcák Peter Pellegrini Slovakya

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