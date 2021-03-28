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Slovakya'da hükümet krizi büyüyor! Başbakan Igor Matoviç istifa etti

28.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya Başbakanı Igor Matoviç, görevinden istifa etti. Matoviç’in koltuğuna mevcut Finans Bakanı Eduard Heger’in oturacağı açıklandı.

Slovakya'da hükümet krizi büyüyor! Başbakan Igor Matoviç istifa etti

Slovakya’nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Rusya’dan aşı satın alması üzerine başlayan siyasi kriz Başbakan Igor Matoviç’in istifasıyla sonuçlandı. Slovakya Başbakanı Igor Matoviç akşam saatlerinde başbakanlık görevinden istifa etti.

Başbakanlık koltuğuna Finans Bakanı Eduard Heger’in oturacağı açıklanırken, Matoviç’in ise Heger’in yerine geçeceği bildirildi. Söz konusu görev değişikliği dört partili koalisyon hükümetinin ortakları tarafından onaylanırken, Heger’in yarın Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova ile görüşecek yeni kabineyi sunması bekleniyor.

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BAKANLAR ARKA ARKAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Mart ayı başında Rusya’dan ilk etapta 200 bin doz korona virüs aşısı tedarik edilmesiyle patlak veren hükümet krizi sonrasında Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci istifa etmişti. Ancak koalisyonun ortakları Özgürlük ve Dayanışma partisinin lideri ve aynı zamanda Ekonomi Bakanı Richard Sulik ile Halk İçin partisinin lideri mevcut Adalet Bakanı Marie Kotlikova, Başbakan Matoviç’in de görevi bırakmasında ısrar etmiş, geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova’ya istifalarını sunmuştu.

MATOVİÇ İSTİFASI İÇİN ŞART KOYMUŞTU

Cumhurbaşkanı Czaputova ise iki bakanın istifalarını kabul etmiş, Matoviç’e hükümet ve parlamentonun yönetim kapasitesini kaybettiği gerekçesiyle istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Matoviç görevi bırakmayı kabul etmiş, ancak yeni bir koalisyon üzerinde anlaşmaya varılması, kabinenin yeniden bölüşülmesi ve kendisinin kabinede bir başka görev alacak olmasını şart koşmuştu.

ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Kabinede istifalar peş peşe gelirken, koalisyonun dördüncü ortağı Biz Bir Aileyiz partisinin lideri aynı zamanda parlamento başkanlığı görevini yürüten Boris Kollar ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde siyasi kriz çözülmezse erken parlamento seçimlerine gidilmesi için Cumhurbaşkanı’na başvuru yapacağını açıklamıştı.

RUS AŞISINI BİZZAT HAVAALANINDA KARŞILAMIŞTI

Slovakya, Mart ayı başında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve kabinenin onayı olmaksızın Rusya’dan Sputnik V aşısı almış, Matoviç ile Krajci, Kösice Uluslararası Havaalanı’nda aşıları getiren uçağı bizzat karşılamıştı.
Slovakya’da toplam vaka 357 bin 910’a, toplam can kaybı ise 9 bin 496’ya ulaştı. (İHA)

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