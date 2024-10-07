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Slovakya'dan Ukrayna kararı! Karşı çıktılar: "3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur"

07.10.2024 16:27
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yeni gelişmeler yaşanıyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan Ukrayna ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Fico, “Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur” diyerek üyeliğe karşı çıktı.

Slovakya'dan Ukrayna kararı! Karşı çıktılar: "3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya ulusal televizyonu STVR'ye verdiği röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu.

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"BAŞLANGIÇ NOKTASI OLUR"

Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün tüm üye ülkelerin onayı ile olacağını belirten Fico, “Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim” dedi.

DİPLOMASİ VURGUSU

Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Fico, Batı'yı çatışmayı körüklemekle suçladı ve savaşın kavga yerine diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu tutumunu ABD'den ve Ukrayna'dan gizlemediğini kaydeden Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e de söyleyeceğini belirtti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Rusya Slovakya Ukrayna
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