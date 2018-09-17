Slovakya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Slovakya NATO'da müttefikimiz, AB yolunda da bize destek olan önemli bir ülke. Bu kardeşlik ve dostluğun daha da güçlenerek devam etmesini diliyoruz." dedi.

Slovakya'nın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Resepsiyon, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Burada konuşan Kaymakcı, Türk hükümeti ve kendi adına en içten dileklerle Slovakya'nın Milli Günü'nü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını belirtti.

İkili ilişkilerde önemli bir yol katedildiğini söyleyen Kaymakcı, "Slovakya Türkiye'nin değerli bir ortağı ve müttefikidir. Bugün, karşılıklı ilişkilerimiz tek kelimeyle mükemmeldir. Bu, uluslararası arenadaki iş birliğimize de yansımıştır. Özellikle, Slovakya'nın Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verdiği destek için müteşekkiriz." diye konuştu.