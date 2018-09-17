Slovakya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Slovakya NATO'da müttefikimiz, AB yolunda da bize destek olan önemli bir ülke. Bu kardeşlik ve dostluğun daha da güçlenerek devam etmesini diliyoruz." dedi.
Slovakya'nın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.
Resepsiyon, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Burada konuşan Kaymakcı, Türk hükümeti ve kendi adına en içten dileklerle Slovakya'nın Milli Günü'nü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını belirtti.
İkili ilişkilerde önemli bir yol katedildiğini söyleyen Kaymakcı, "Slovakya Türkiye'nin değerli bir ortağı ve müttefikidir. Bugün, karşılıklı ilişkilerimiz tek kelimeyle mükemmeldir. Bu, uluslararası arenadaki iş birliğimize de yansımıştır. Özellikle, Slovakya'nın Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verdiği destek için müteşekkiriz." diye konuştu.
Kaymakcı, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'ın 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Ankara'da bir araya gelmesinden duyulan memnuniyeti de dile getirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Slovakya'nın gelecek yıl üstleneceği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) başkanlığı boyunca da Slovak makamlarla yakın iş birliği içinde olunacağını, iki ülke arasındaki verimli ilişkilerin hem ülke halklarının hem de uluslararası kamuoyunun yararı için devam edeceğini vurgulayarak, "Slovakya NATO'da müttefikimiz, AB yolunda da bize destek olan önemli bir ülke. Bu kardeşlik ve dostluğun daha da güçlenerek devam etmesini diliyoruz." dedi.
- "Türkiye ve Slovakya kusursuz, dostane ikili ilişkilere sahiptir"
Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Turenicova da BM 72. Genel Kurul Başkanlığı görevini yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'ın geçen ay Ankara'daki Büyükelçiler Konferansı'na konuk olmasının iki ülke arasındaki dostane ilişkilere büyük katkı sağladığını söyledi.
Ülkesinin bu özel gününü kutlamak için Ankara'da Slovak asıllı ünlü siyasetçi Alexander Dubçek'in adını taşıyan caddedeki bir mekanı seçtiklerine dikkati çeken Turenicova, Ankara'da Dubçek Parkı'nın bulunmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
Slovakya'nın Vişegrad Grubu'nun başkanlığını yaptığını ve 1 Ocak 2019'dan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Viyana'daki merkezinin başkanlığını üstleneceğini vurgulayan Turenicova, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Paris'teki merkezinin başkanlığını da yapacağını belirtti.
Turenicova, "Gururla söyleyebilirim ki Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti birçok alanda üstün standartta kusursuz, dostane ikili ilişkilere sahiptir. İyi ilişkiler kurmanın yollarından biri ise insanları bir araya getirmektir. İnsanları bir araya getirmek için Slovak turistlerin bu güzel ülkenin sahillerinde ve tarihi mekanlarında geçirdiği unutulmaz, güzel tatillerden daha iyi bir yol biliyor musunuz? Türkiye'ye gelen Slovak turistlerin sayısı her yıl artıyor. Türkiye biz Slovaklar için en önde gelen tatil merkezlerinden biridir." diye konuştu.
Resepsiyon, konuşmaların ve yerel dans gösterisinin ardından davetlilere verilen yemekle sona erdi.
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