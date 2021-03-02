Slovakya, Sputnik V aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısına bir ülke daha onay verdi. Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan’ın ardından Slovakya, Rus aşısına onay veren ikinci AB ülkesi oldu.

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Sputnik V aşısının onaylanmasını beklemeden ülkesinin aşıyı onayladığını duyurdu. AB’ye mesaj vererek aşı onayında kaybedecek zamanlarının olmadığını ifade eden Matoviç, “Avrupa İlaç Ajansı tarafından tescil edilmesini beklemeden Rusya’dan Sputnik V aşısının alımına başladık, çünkü kaybedecek zamanımız yok. Ülkede aşı kıtlığı var. Her gün Covid-19 yüzünden onlarca vatandaşımız ölüyor. Bu alım, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak” dedi.

AB ÜLKELERİNDEN SPUTNİK V TALEBİ

RDIF CEO’su Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinden ulusal ajanslarının incelemelerine dayalı olarak Sputnik V'i doğrudan kendilerine sağlamamız için çok sayıda talep aldık. Bunu yapmaya ve ocak ayında başlattığımız sıralı inceleme prosedürüne göre EMA ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.