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Slovakya'da aşırı sağcı siyasetçinin ırkçı ifadeleri milletvekilliğine mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

Yüksek mahkeme, aşırı sağcı partiden bir milletvekilinin ırkçı açıklamaları nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Bizim Slovakya Halk Partisinden (LSNS) milletvekili Milan Mazurek'in ırkçı ifadeleri nedeniyle milletvekilliğinden azledilmesine hükümetti.

Yüksek mahkeme, milletvekilinin, ülkedeki Romanlara yönelik aşağılayıcı ve ırkçı ifadeleri nedeniyle bir yılı aşkın süredir devam eden davada, Mazurek'in milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, siyasetçiyi ayrıca 10 bin avro ( yaklaşık 64 bin lira) para cezasına çarptırdı.

- Ülke tarihinde bir ilk

Mahkemenin aldığı bu kararla Slovakya siyasi tarihinde ilk defa bir siyasetçi milletvekilliğini kaybetmiş oldu.

Maruzek, 2016'da bir radyoda yaptığı konuşmada, ülkede yaşayan Romanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanmış, bunun üzerine bölge mahkemesi siyasetçiyi 5 bin avro (yaklaşık 32 bin lira) para cezasına çarptırmıştı. Mahkemenin kararına itiraz eden Maruzek temyize gitmişti.

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