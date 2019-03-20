Slovakya’ya kaçmaya çalışan Türk vatandaşı Ukrayna’da yakalandı

Ukrayna’nın Slovakya sınırında, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bir Türk vatandaşı sınır ekiplerince yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Slovakya’ya sınırı olan Ujgorod Bölgesi’ndeki Onokivtsi köyünde bir kişi şüphe üzerine köylülerce şikayet edildi. Şikayet üzerine sınır ekiplerince bölgeye personel gönderildi. Bölgeye sevk edilen ekipler Türk vatandaşını sınır tellerinden karşıya geçmeye çalışırken yakaladı.

Öte yandan Türk vatandaşının üzerinde yapılan arama sonucu bir pasaport bir de Livov’dan kesilmiş bir otobüs bileti çıktı.

Ukrayna Devlet sınırlarını yasa dışı geçmeye çalışmaktan hakkında işlem yapılan şahıs, sınır ekiplerince gözaltına alındı.

