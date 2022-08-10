Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"NATO müttefiki olarak iki ülkenin de savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını umuyorum."

"Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor."

"(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un açıklamalarından satır başları:



(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir”

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