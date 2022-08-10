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Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıda önemli açıklamalar

10.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası iki lider toplantı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"NATO müttefiki olarak iki ülkenin de savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını umuyorum."

"Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor."

"(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un açıklamalarından satır başları:

(Rusya-Ukrayna) Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir”

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Slovenya Recep Tayyip Erdoğan

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