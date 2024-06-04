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Slovenya, Filistin’i resmen tanıdı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.06.2024 23:18
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Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı. Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

Slovenya, Filistin’i resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi” dedi.

Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Slovenya
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