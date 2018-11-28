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NATO'da bir ilk! Kadın genelkurmay başkanı

28.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

NATO'da bir ilk! Kadın genelkurmay başkanı

Tümgeneral Alenca Ermenc, bugün görevi devralacak.

55 yaşındaki eski ordu komutanı askeri kariyerine ülkesinin eski Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazandığı 1991'de başladı.

Ermenc, son olarak Genelkurmay Başkanı Yardımcılığı görevini yapıyoırdu. Cumhurbaşkanı Borut Pahor Ermenc'in ordunun performansını artırmasını umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Küresel kötüleşen güvenlik durumu eğilimi devam ediyor ve Slovenya askeri açıdan doğrudan bir tehdit altında olmasa da, askeri güvenliğini görece çabuk bir şekilde geliştirmeli" denildi.

Tümgeneral Ermenc Londra'daki Kraliyez Savunma Çalışmaları Koleji'nden mezun olmuş ve Londra'daki King's College'ta Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapmıştı.

Ermanc, geçen Şubat'tan bu yana görevi yürüten Tümgeneral Alan Geder'in yerini alacak.

Slovenya'nın aktif ve yedek toplam yaklaşık 7500 askeri var.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Genelkurmay slovenya Alanca Ermenc

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadın derken başkanım....!! :D
Aaaa Canan Karatay genel kurmay başkanı olmuş, vay halimize :)))
Kadın olduğuna emin misiniz!..
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