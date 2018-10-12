Slovenya ve Hırvatistan arasındaki sınır sorunu

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının çözümü konusundaki tüm çabaları, Almanya olarak destekleyeceklerini söyledi.

Merkel, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Balkanlar'daki durumu da ele aldıklarını belirterek, bu bölgede iki ülkenin birçok ortak noktaları bulunduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede Slovenya ile Hırvatistan arasında yaşanan sınır sorununa da değinen Merkel, "Almanya, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki sınır anlaşmazlığını çözme konusundaki tüm çabaları destekleyecek." ifadesini kullandı.

Bu sorunun çözülmesinin arzu edildiğini belirten Merkel, istenmesi durumunda tarafların birbiriyle makul şekilde konuşması için "küçük bir katkı sağlamaya çalışabileceğini" kaydetti.

Görüşmede ele alınan göç konusunda da Slovenya ile benzer tutuma sahip olduklarını tespit ettiklerini vurgulayan Merkel, Avrupa Birliği ülkelerinin, bu konudan etkilendiklerinde uzlaşma sağlaması ve dayanışma sergilemesi gerektiğini dile getirdi.