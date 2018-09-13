Slovenya'da yeni hükümet kuruldu

LJUBLJANA (AA) - Orta Avrupa ülkesi Slovenya'da 3 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından yeni hükümet kuruldu.

Başbakanlık görevini Marjan Sarec'in üstlendiği 5 merkez sol partiden oluşan koalisyon hükümeti, meclisten güvenoyu aldı.

Slovenya'nın 13. hükümeti, 90 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 45 milletvekilinin desteğini sağladı. 34 milletvekili olumsuz oy kullanırken 11 milletvekili ise çekimser kalmayı ya da oylamaya katılmamayı tercih etti.

Slovenya'nın yeni başbakanı Sarec, güven oylaması öncesi, önceliklerinin sağlık sisteminin iyileştirilmesi, bürokrasi giderlerinin azaltılması ve istikrarlı ekonomik ortamın oluşturulması olacağını dile getirdi.

Yeni hükümeti oluşturan isimler şöyle:

"İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Kamu Yönetimi Bakanı Rudi Medved, Savunma Bakanı Karl Erjavec, Maliye Bakanı Andrej Bertoncelj, Adalet Bakanı Andreja Katic, Sağlık Bakanı Samo Fakin, Çalışma, Aile, Sosyal Politikalar ve Eşit Fırsatlar Bakanı Ksenija Klampfer, Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Jernej Pikalo, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek, Çevre ve Planlama Bakanı Jure Leben, Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Tarım, Ormancılık ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec, Kültür Bakanı Dejan Presicek, Kalkınma ve Avrupa Uyum Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Marko Bandelli, Yurt Dışında Yaşayan Slovenyalılardan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Jozef Cesnik."