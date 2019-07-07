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Slovenya'daki festivalde Türk ezgileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bled Festivali'nde konser veren perküsyon sanatçısı Dinçer Özer ve piyanist Rüya Taner, Türk müziğinden kesitler sundu - Dinçer Özer: - "Konserden sonra dinleyiciler, Türk müziğinden örneklerle klasik müzik repertuvarının birlikte sunulmasından etkilendiklerini söylediler. Bu yorumlar bizleri çok mutlu etti"

Slovenya'daki 24. Bled Festivali'nde Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ve piyanist Rüya Taner konser verdi.

Slovenya'nın Bled kentinde düzenlenen festivalde perküsyon sanatçısı Özer ve piyanist Taner, "Vurgulu Renkler" isimli konserde konuklara Türk müziğinden kesitler sundu.

Festival salonunda dün akşam düzenlenen konserde sanatçılar, Ulvi Cemal Erkin'in "Zeybek", Sayram Akdil'in "Piyano Parçası No. 6" isimli eserleri ile Franz Liszt ve Claude Debussy'den eserler seslendirdi.

"Çanakkale Türküsü" ve "Batum Türküsü" gibi Türk müziğinin bilinen eserlerini de icra eden sanatçılar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sanatçı Dinçer Özer, konsere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet üzerine Rüya Taner ile Bled Festivali'ne ilk kez katıldıklarını, festival tarihinde konser veren ilk Türk sanatçılar olduklarını söyledi.

Bled'in yaz mevsiminde turist akınına uğrayan önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Özer, "Küçük ama rüya gibi bir yer. Turist çok olduğundan uluslararası seyirciyle buluşabiliyorsunuz. Slovenya Büyükelçimizin de katılımıyla son derece coşkulu bir konser gerçekleşti." dedi.

Dinçer Özer, piyano ve vurmalı çalgıların birlikte sahnede yer almasının izleyiciyi konsere çeken önemli bir etken olduğunu belirterek, "Konserden sonra dinleyiciler, böyle bir ikiliyle ilk defa karşılaştıklarını, enstrümanlar arasındaki uyumun çok etkileyici olduğunu, özellikle de Türk müziğinden örneklerle klasik müzik repertuvarının birlikte sunulmasından etkilendiklerini söylediler. Bu yorumlar bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

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Bled festivali Perküsyon sanatçısı Dinçer Özer Rüya Taner

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