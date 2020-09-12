Slovenyalı 22 yaşındaki kadın sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesmekten suçlu bulundu

Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic'in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Adlesic'in olaydan bir yıl önce internette protez ellerle ilgili arama yaptığı belirlenen erkek arkadaşı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ljubljana'da görülen davada Adlesic'in beş ay ayrı sigorta yaptırdığı ve bir milyon euro tazminat almayı planladığı belirtildi.

KESİK ELİNİ HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

Savcılık, Adlesic ve erkek arkadaşının kesik eli evde bırakarak hastaneye gittiklerini ancak elin sonradan bulunarak yerine dikildiğini bildirdi.

Duruşmalarda elini kasıtlı olarak kestiği suçlamasını reddeden Adlesic'in erkek arkadaşının babasına da bir yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza tecil edildi.

Savcılığa göre, çift amacına ulaşabilseydi, 500 milyon euro toplu para alacaktı. Paranın kalan miktarı da taksitle ödenecekti.

