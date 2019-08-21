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Slovenyalı turist otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 78 yaşındaki Slovenyalı erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Alanya’nın İncekum Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Jozef Cuhar’ın (78) 2 gündür odasından çıkmaması üzerine içeri giren temizlik görevlisi, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 78 yaşındaki Slovenyalı erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya’nın İncekum Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Jozef Cuhar’ın (78) 2 gündür odasından çıkmaması üzerine içeri giren temizlik görevlisi, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Jozef Cuhar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuhar’ın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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