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Slovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı Jozef Cuhar (78), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Slovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Slovenyalı Jozef Cuhar (78), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya'nın İncekum Mahallesi turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Jozef Cuhar'ın 2 gündür odasından çıkmaması üzerine içeri giren temizlik görevlisi, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Jozef Cuhar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Cuhar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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