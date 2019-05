SMA, ALS gibi nadir görülen hastalıklar için özel merkez önerisi

ALİ KEMAL AKAN - ALS, SMA benzeri nadir hastalıkları araştırma komisyonu başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "Nadir görülen hastalıklar konusunda teşhis koymak zordur. Hastalığa tutulmuş insanlara doğru teşhis konabilmesi için bu konuda uzmanlaşmış merkezlere ihtiyaç vardır. Her hastalığın teşhisini her yerde yapmak mümkün olmayabilir. Yeni laboratuvar teknikleri gerektiren hastalıkların, özel tedavi gerektiren hastalıkların ihtiyaç göstereceği sayıda merkezleri kurmak gerekir." dedi.

Demircan, nadir görülen hastalıkların büyük oranda genetik yolla geçtiğini vurgulayarak, bu hastalıklara karşı yapılması gereken çalışmalardan birinde hasta bir bireyin oluşmasına meydan vermemek için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 17 yılda ciddi bir ivme kazandığını, ülkenin elde ettiği bu seviyeyi daha da geliştirmek için yaptıkları bu çalışmanın ayrıca bir anlam taşıdığını anlatan Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Nadir görülen hastalıklar konusunda teşhis koymak zordur. Hastalığa tutulmuş insanlara doğru teşhis konabilmesi için bu konuda uzmanlaşmış merkezlere ihtiyaç vardır. Her hastalığın teşhisini her yerde yapmak mümkün olmayabilir. Yeni laboratuvar teknikleri gerektiren hastalıkların, özel tedavi gerektiren hastalıkların ihtiyaç göstereceği sayıda merkezleri kurmak gerekir. ALS, SMA, MS gibi hastalıklar da nadir görülen hastalıklar olduğu için her yerde tedavi edilemez. Bu hastaların tedavi edilmesi için özel klinikler oluşturmak lazım. Ayrıca tedaviden önce, bir teşhisin konulması için bu merkezi oluşturmak lazım. Ayrıca bu hastalıklara maruz kalmamak için evlilik öncesinde genetik bilgilendirme yapılması ve karşı karşıya kalınması muhtemel rahatsızlıklara karşı tedbirler alınması, doğum sonrası erken dönemde tarama yapılması da önemlidir. Komisyonumuz bu konularda da rapor hazırlayacak."