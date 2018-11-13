SMA hastaları ve aileleri Meclis'te

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, SMA hastası, SMA annesi ve ilgili dernek başkanı ile Meclis Basın Kapısı önünde açıklama yaparak, SMA hastalarının sorunlarına dikkati çekti.

Yüceer, Meclis Basın Kapısı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, acımasız bir hastalığın pençesinde kıvranan çocuklar ile onların anne ve babalarının sesine ses olmak için burada olduklarını belirterek, "Düne kadar bu hastalığın tedavisi yok diye biliniyordu ama bir ilaç çıktı. O ilaç da bu hastalığın pençesinde kıvranan çocukların ve ailelerinin umudu oldu. Bu ilacın parası, tip 1 denilen gruba ödenmeye başlandı ama maalesef devlet, tip 2 ve tip 3 diye tarif edilen hastalıklara bu ilacı temin edemedi." ifadesini kullandı.

CHP'li Yüceer, konu çocuklar olduğu zaman paranın önemli olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Devlet böyle bakmıyor, ailelerinin önünde bu çocukların acımasızca erimesini seyrediyor. Avrupa'da bir çok ülkede, SMA hastalarına bu ilaç temin ediliyor. Bizim çocuklarımız onların çocuklarından daha az değerli değil." dedi.