SMA hastalarının ilaç temini için süreç başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç teminine ilişkin, "SMA tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. Bakanlığımız, hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Türkiye'de uygulanan sağlık güvencesi sisteminin, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulaması olduğunu belirtti.

SMA tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda SGK ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

