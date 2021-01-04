SMA hastalığı ile ilgili merak edilenler

SMA ile ilgili merak edilenleri derledik.Yılbaşı Milli Piyango çekilişinden artan 75 Milyon TL’nin Varlık Fonu'na aktarılmasının yerine SMA hastası çocukların tedavilerine harcanması için sosyal medyada yapılan bir kampanya, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sanatçıların, sivil toplum kuruluşlarının ve bazı siyasetçilerin de desteklediği kampanya sosyal medyada yankı buldu.

Ancak sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesele kaynak meselesi değil. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir" dedi. Koca açıklamada, "SMA’lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Peki, tartışmanın kaynağı ne? Türkiye’de SMA tedavisi nasıl yapılıyor? Tedavi masrafları karşılanıyorsa aileler neden para topluyor? SMA ile ilgili merak edilenleri derledik.

SMA nedir?

Spinal Musküler Atrofi’nin kısaltması olan SMA bir hastalık. SMA hastalarında motor sinir hücrelerini besleyen genler yeterli proteini üretemeyince istemli kaslar görevini yapamaz hale geliyor. Hastanın hareket kabiliyeti azalıyor. Bu da genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne yol açıyor. Hastalık çocuk yaşta ortaya çıkıyor.