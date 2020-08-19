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SMA hastalığı nedir? Bergüzar Korel SMA paylaşımı sonrası Bakan Selçuk’tan SMA ilaçları açıklaması!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel SMA videosu sonrası SMA hastalığı araştırılmaya başladı. SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Twitter’dan SMA hastalığı ilaçları ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının belirtileri neler? İşte detaylar...

SMA hastalığı nedir? Bergüzar Korel SMA paylaşımı sonrası Bakan Selçuk’tan SMA ilaçları açıklaması!

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklarla ilgili vurucu bir video paylaştı. Bergüzar Korel SMA videosu sonrası SMA hastalığı araştırılmaya başladı. SMA hastalığı ilacı ile ilgili SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan önemli bir açıklama geldi. Şimdi vatandaşlar tarafından SMA hastalığı nasıl bir hastalık konusu araştırılıyor. İşte SMA hastalığı iyileşir mi ile ilgili tüm detaylar...

SMA hastalığı nedir?

SMA açılımı Spinal Müsküler Atrofi’dir. Hastalık; hareket sinir hücrelerinden kaynaklanan ilerleyici kas kaybıyla karakterize, nadir bir nöromüsküler hastalık olarak geçiyor. SMA hastalığı ile mücadele eden kişilerde bacaktaki zayıflık, kollardakinden daha çok görülebiliyor. Güçsüzlüğün şiddetinin ilk başlangıç yaşı ile ilişkili olduğu belirtiliyor. SMA hastalığı belirtileri SMA tipi, hastalık evresi ve bireysel faktörlere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Doğuştan gelen ve genetik bir hastalık olan SMA, akraba evliliğinden doğan çocuklarda görülebiliyor. SMA hastası olan çocukların ağırlıklı olarak yatağa bağımlı şekilde yaşamlarını sürdürdüğü belirtiliyor. SMA hastalığının belirtileri arasında genel kas güçsüzlüğü, solunum kaslarında kuvvet kaybı, yürüme zorluğu, emme ya da yutma zorluğu ve çan şeklinde gövde gibi belirtiler bulunabiliyor.

Bergüzar Korel SMA hastalığı paylaşımı

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçları ile ilgili gözyaşlarına hakim olamadığı bir videonun paylaşımını yaptı. SMA hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçlarla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Bergüzar Korel’in yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

SMA hastalığı ilaçları SGK karşılıyor mu?

Bergüzar Korel’in paylaşımı sonrası vatandaşlar tarafından SMA ilaçları SGK karşılıyor mu sorusu araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili olarak SGK ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir açıklama yapıldı. SGK, resmi Twitter hesabından SMA ilaçları ile ilgili olarak “SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur.” mesajını paylaştı. Ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da SGK’nın paylaşımını alıntılayarak “SMA hastalarımızın SUT’a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.” mesajını paylaştı.

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