SMA hastalığı nedir? Bergüzar Korel SMA paylaşımı sonrası Bakan Selçuk’tan SMA ilaçları açıklaması!

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklarla ilgili vurucu bir video paylaştı. Bergüzar Korel SMA videosu sonrası SMA hastalığı araştırılmaya başladı. SMA hastalığı ilacı ile ilgili SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan önemli bir açıklama geldi. Şimdi vatandaşlar tarafından SMA hastalığı nasıl bir hastalık konusu araştırılıyor. İşte SMA hastalığı iyileşir mi ile ilgili tüm detaylar...

SMA açılımı Spinal Müsküler Atrofi’dir. Hastalık; hareket sinir hücrelerinden kaynaklanan ilerleyici kas kaybıyla karakterize, nadir bir nöromüsküler hastalık olarak geçiyor. SMA hastalığı ile mücadele eden kişilerde bacaktaki zayıflık, kollardakinden daha çok görülebiliyor. Güçsüzlüğün şiddetinin ilk başlangıç yaşı ile ilişkili olduğu belirtiliyor. SMA hastalığı belirtileri SMA tipi, hastalık evresi ve bireysel faktörlere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Doğuştan gelen ve genetik bir hastalık olan SMA, akraba evliliğinden doğan çocuklarda görülebiliyor. SMA hastası olan çocukların ağırlıklı olarak yatağa bağımlı şekilde yaşamlarını sürdürdüğü belirtiliyor. SMA hastalığının belirtileri arasında genel kas güçsüzlüğü, solunum kaslarında kuvvet kaybı, yürüme zorluğu, emme ya da yutma zorluğu ve çan şeklinde gövde gibi belirtiler bulunabiliyor.