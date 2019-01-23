HABER

SMA hastalığından ölen Arda Tahsin, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandığı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığından yaşamını yitiren Arda Tahsin Acen (11), Eskibedir köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Metin Acen, "İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi. Lüleburgaz'da oturan Metin ve Mezide Acen çiftinin 3 çocuğundan Arda Tahsin Acen'e 3 yaşındayken omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Küçük Arda Tahsin'e geçen 31 Aralık'ta hastalığının ilerlemesi sonucu Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Tahsin, kurtarılamadı. Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskibedir köyüne getirildi. Köyde, Arda Tahsin için cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarına boğulan baba Metin Acen taziyeleri kabul ederken, şunları söyledi: "Oğlum evde rahatsızlandı, biz de yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile alıp Lüleburgaz'da özel bir hastaneye götürdük. Orada birtakım müdahaleler yapıldı ve daha sonra Çorlu'daki hastaneye sevk edildik. Burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından oğlumu yoğun bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti, oğlum vefat etti. Oğlum, kullanması gereken ilacı temin edemediğimiz için hayatını kaybetti. İlacı temin edebilseydik oğlum ölmeyecekti. 20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok." Arda Tahsin Acen'in cenazesi, Eskibedir köyündeki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydiKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydi
Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

Binali Yıldırım'la vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.