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SMA hastası 11 yaşındaki Arda Tahsin, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel hastanede tedavi altında olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen (11), hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel hastanede tedavi altında olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen (11), hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Acen'in oğlu Arda Tahsin, 3 yaşındayken SMS hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören oğlunun en son 31 Aralık 2018 günü hastalığının arttığını söyleyen Metin Acen, Lüleburgaz'daki özel hastaneden Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini ve bugün de hayatını kaybettiğini belirtti. Metin Acen, "Oğluma burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti bugün oğlum vefat etti" diye konuştu. Acen, "20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.

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