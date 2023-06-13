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SMA hastası Ali bebeğe tiyatro sahnesinden destek geldi

13.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA hastalığı son dönemde oldukça sık karşımıza çıkıyor. Kalıtsal bir hastalık olan SMA, sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden oluyor.

SMA hastası Ali bebeğe tiyatro sahnesinden destek geldi

Mardin Nusaybin'de yaşayan SMA hastası Ali bebek için geçtiğimiz gün Beyoğlu Tarık Zafer Tuna Kültür Merkezi’nde 'Nefes' isimli bir tiyatro oyunu düzenlendi.

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Sahnelenen oyunun tüm geliri SMA hastası Ali bebeğin tedavisi için kullanılacak. Tüm biletlerin satıldığı geceye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Elde edilen tüm gelir Mardin Nusaybin'de yaşayan aile ile paylaşılacak.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'den öğretiler içeren oyun, izleyicilerden tam not aldı. Oyunu yazan ve oynayan Nazlı Çığa, dakikalarca ayakta alkışlandı.

TRT Haber

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Tiyatro sma

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