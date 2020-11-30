SMA Hastası Bebekler İçin “Sosyal Devlet” Çağrısı

Sinir sistemi kaynaklı kas kaybına yol açan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası bebekler ve çocuklar için ABD ve Avrupa’da onaylanmış ilaç ve gen tedavisini devletin karşılaması talebi devam ediyor.

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın önünde Türkiye’nin farklı kentlerinden bebek ve çocukları SMA hastası 50 aile, bu hastalığın yurt dışında tedavi gerektirmediği yönünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamayı protesto etti. Ailelere SMA hastalığıyla ilgili sivil toplum örgütlenmeleri de destek verdi. SMA hastalığı için, ABD ve Avrupa’da onaylı gen tedavisi dahil her türlü ilaç tedavisini Türkiye’nin sosyal güvenlik kapsamına alması çağrısı yapıldı.

Koca’nın iki gün önce Twitter aracılığıyla Türkiye’de sosyal güven kapsamındaki “Spinraza” ilacı gibi tedaviler için “yeterli” açıklamasında bulunması özellikle 2 yaş altında bebekleri için ABD ve Almanya’daki gen tedavisinden yararlanabilmek için bağış kampanyası yürüten ailelerin tepkisiyle karşılandı. Aileler, Koca’nın açıklamasıyla birlikte bağışlarını geri çekmek isteyenler olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aksine Türkiye’de bebeklerini sağlığına kavuşturacak tedavi koşullarına erişemedikleri için yurt dışına gitmek istediklerini ifade etti. Aileler, Türkiye’de “Spinraza” adlı ilacın da ancak SMA hastalığı ileri düzeye geldiğinde çocuklarına verildiğini belirterek, hem bu kriterlere karşı çıktıklarını hem de yurt dışında kabul görmüş “Zolgensma” adlı ilacı istediklerini açıkladı.