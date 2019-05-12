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SMA hastası Demet’in annelik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Yalova’da 9 yıllık evli olan ve annelik hayali gerçek olan SMA hastası Demet Arık, Anneler Günü’nde duygusal anlar yaşadı.Karamülsel’de 32 yıl önce SMA hastası olarak dünyaya gelen ve 2009 yılında internetten tanıştığı Zafer Arık ile dünya evine giren Demet Arık’ın en büyük hayali anne olmaktı.

SMA hastası Demet’in annelik hayali gerçek oldu

Yalova’da 9 yıllık evli olan ve annelik hayali gerçek olan SMA hastası Demet Arık, Anneler Günü’nde duygusal anlar yaşadı.
Karamülsel’de 32 yıl önce SMA hastası olarak dünyaya gelen ve 2009 yılında internetten tanıştığı Zafer Arık ile dünya evine giren Demet Arık’ın en büyük hayali anne olmaktı. Çocukluğundan itibaren SMA hastalığı ile mücadele eden ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren üniversite mezunu Demet Arık, internette tanıştığı Zafer Arık ile 9 yıl önce hayatını birleştirdi. Evlendiği günden itibaren hep anne olmanın hayalini kuran genç kadının hayali 1,5 yıl önce gerçek oldu. Özel bir hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Dr. Filiz Ciğerim, Arık’ı Karamürsel’deki evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Ciğerim, Arık’a doğum süresi boyunca çekilmiş ultrason resimlerinin olduğu bir albüm hediye etti. Duygusal anlar yaşayan Arık, albümü incelerken gözyaşlarını tutamadı. Arık, “Evlendiğimiz yıldan beri anne olmak için eşimle gitmedik hastane bırakmadık. Hastalığım yüzünden vücudumda kas dokusu yok. Bu yüzden gebe kalamayacağımı ve karnımda bir çocuk taşıyamayacağımın endişesini söylediler” dedi.
Yalova’da özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Ciğerim ise, “Demet tekerlekli sandalyesiyle hastanemize geldiğinde gözlerimin içine bakarak, ’Ben anne olmak istiyorum’ dedi. Gözlerindeki ışık anne olmayı ne kadar çok istediğini belli ediyordu” dedi.
Annelik hayalleri gerçek olan Demet Arık, 1,5 yaşındaki kızı Ebrar ile evde oyunlar oynayarak anneliğinin tadını çıkarıyor.

SMA hastası Demet’in annelik hayali gerçek oldu

SMA hastası Demet’in annelik hayali gerçek oldu

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