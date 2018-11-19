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SMA hastası Firdevs'in evde eğitim sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, okula gidemeyen SMA Tip 1 hastası Firdevs Koparal'ın yüzü evde eğitim hizmetiyle güldü - Firdevs Koparal: - "Okula gitmeyi çok istiyordum. Evimde eğitim ve ilaç desteği sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim"

Adıyaman'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 7 yaşındaki Firdevs Koparal'ın yüzü evde eğitim hizmetiyle güldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Mehmet-Fatma Koparal çiftinin kızı Firdevs'in omurilikteki kasların hareket etmesini sağlayan hücrelerin işlevini yapmadığı bir kalıtsal rahatsızlık olan SMA nedeniyle okula gidememesi üzerine eve eğitim alabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Evde eğitim projesi" kapsamında öğretmen görevlendirildi.

SMA hastası Firdevs Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf Öğretmeni Güler Çok'un her gün iki saat yanına gelip ders verdiğini anlatan Koparal, "Öğretmenim geldiğinde çok mutlu oluyorum. Gittiğinde ise çok üzülüyorum. Kendisini çok seviyorum. Okula gitmeyi çok istiyordum. Evimde eğitim ve ilaç desteği sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Teşekkürümü onun fotoğrafına bakarak gideriyorum." diye konuştu.

Evde aldığı ders sayesinde harfleri öğrendiğini, boyama yaptığını, resim çizdiğini anlatan küçük kız, ayrıca müzik eğitimi gördüğünü söyledi.

- "Firdevs'in gülmesi bana yetiyor

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Güler Çok ise 35 yıldır Adıyaman'da öğretmenlik yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Okul müdürüm bana SMA hastası bir öğrenciye evinde eğitim verme teklifinde bulundu. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Hafta içi her gün iki saat Koparal'ın evine gelip ders veriyorum. Çok mutluyum. İlk defa bir SMA hastası öğrenciye evinde ders veriyorum. Firdevs'in gülmesi bana yetiyor. Kendisini çok seviyorum. Kendisi beni gördüğü zaman gülümsüyor. "

Baba Mehmet Koparal da SMA Tip 1 hastası kızı Firdevs'in evinde eğitim görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Devletin verdiği ilaç ve eğitim desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Koparal, "SMA hastalarının ilaçları tekrardan verildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederim. Şu an çocuğuma beş doz aldım. Kızımın kas sistemleri gayet iyi. Hiç oturamayan çocuğum şu anda kalem tutup ellerini hareket ettirebiliyor." dedi.

Anne Fatma Koparal ise Firdevs'in öğretmeninin bir aydır eve gelip kızına ders verdiğini belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu eğitim imkanını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kızım okula gitmeyi çok istiyordu. Öğretmen eve geldiğinde kızımın sevinci beni ayrıca mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

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Adıyaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim Firdevs Koparal

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