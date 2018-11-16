SMA hastası Hatice'nin ilaç sevinci

İZMİR (AA) - İzmir'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Hatice Özkan ve ailesi, Sağlık Bakanlığından yapılan ve SMA tip 2 ve tip 3 hastalarını kapsayan "ilaç temini için bireysel başvuruların başlatılması" ile ilgili açıklamanın ardından zor günleri geride bırakacak olmanın sevincini yaşıyor.

Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken "kas hastalığı" olarak da bilinen SMA teşhisi koyduğu ve iki yıl ömür biçtiği 37 yaşındaki Hatice Özkan, hayata bağlılığıyla herkese örnek oluyor.

Annesi Hatice Özkan'ın desteğiyle eğitimine başlayan, sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayar aracılığıyla hayata tutunan ve uzaktan eğitimle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü ve Reklamcılık Bölümü'nü tamamlayan Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından SMA Tip 2 ve Tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almasının mutluluğunu yaşıyor.

- "Haberi öğrendiğimde çok mutlu oldum"

Hatice Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müjdeli haberi bilgisayar kullanırken bir arkadaşının yazdığı mesaj sayesinde öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.