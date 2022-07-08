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SMA hastası İdil Ayşe bebeğin tedavisi için 1 milyon 948 bin dolar toplandı! Meydanda davul zurnayla kutlandı

08.07.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde SMA Tip 1 hastası 14 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 1 milyon 948 bin doların toplandı. Valilik izniyle yürütülen kampanyada ihtiyaç duyulan paranın toplanması Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda meydanında davul- zurna eşliğinde kutlandı. İdil Ayşe bebeğin ailesi, tedavi için Boston'daki hastaneyle görüşmelerin aylardır sürdüğünü söyledi.

Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaf İbrahim Adakan’ın kızları İdil Ayşe Adakan’a yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe’nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği olmak üzere bağış kampanyası başlatıldı.

4 AYDA GEREKLİ PARA TOPLANDI

Mart ayında başlatılan kampanya geniş bir kesimden büyük bir ilgi gördü. Kampanyada İdil Ayşe’nin tedavi giderlerini karşılayacak olan 1 milyon 948 bin dolar paranın toplandığı açıkladı.

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DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLANDI

İdil Ayşe’nin tedavi giderlerinin karşılanacağı paranın toplandığı haberinin açıklanması üzerine kampanyaya destek verenler, İdil Ayşe, annesi Zeynep Adakan, babası İbrahim Adakan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda bir araya geldi.

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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin de aralarında bulunduğu grup, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı.

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"GERİDE BEKLEYEN 110 BEBEK VAR"

İdil Ayşe Adakan'ın annesi Zeynep Adakan, "1 milyon 948 bin doları tamamlamış bulunuyoruz. Ama biliyoruz ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Hiçbir aile bu parayı toplayabilecek güce sahip değil ama Lüleburgaz Trakya ve Türkiye ve gurbetçilerimiz herkes Işıl için bir şeyler yaptı. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

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Baba İbrahim Adakan ise büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "22 Şubat'tan beri Boston'daki hastaneyle yazışmalar devam ediyordu" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz
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