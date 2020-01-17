HABER
  4. SMA hastası Mehmet'in karne sevinci

SMA hastası Mehmet'in karne sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ?de yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki SMA hastası Mehmet Hasan Kayhan, yaşıtları gibi okula gidemese de karne almanın sevincini yaşadı.

DENİZLİ?de yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki SMA hastası Mehmet Hasan Kayhan, yaşıtları gibi okula gidemese de karne almanın sevincini yaşadı.
Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi?nde yaşayan Gülhan Kayhan, oğlu Mehmet Hasan Kayhan'ın 6 aylıkken hiç hareket etmediğini fark etti. Hastaneye götürülen Mehmet?in yapılan muayenelerinde, 'Spinal Müsküler Atrofi' (SMA) yani kas ve sinir sistemi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Demircilik yapan eşi Halil Kayhan?ı 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Gülhan Kayhan, yatağa bağımlı oğlu Mehmet ile tek başına ilgilenmeye başladı.
KARNESİ ?ÇOK İYİ?
SMA hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Mehmet için 2 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Evde Eğitim Projesi kapsamında öğretmen görevlendirildi. Okuma yazmayı öğrenen ve bu yıl 3?üncü sınıfa başlayan Mehmet Hasan Kayhan, haftanın iki günü evlerine gelen sınıf öğretmeni Akın Sevimli ve özel eğitim öğretmeni Ayten Çiftçi?den dersler aldı. Kayhan okula gidemese de bugün karne almanın sevincini yaşadı. Sınıf öğretmeni Sevimli tarafından karnesi evine getirilen Kayhan?ın ders notlarının tamamının ?çok iyi? olması dikkat çekti.
HAYALİ DOKTOR OLMAK
Mehmet Hasan Kayhan, öğretmenleri sayesinde eğitimine devam edebildiğini belirterek, ?Karnemi aldığım için çok mutluyum. Okulda öğretilen derslerin aynılarını işledik. Karnem çok iyi geldi. Doktorları çok seviyorum bu yüzden ileride doktor olmak istiyorum. Okuldan uzak kalmamak çok güzel? dedi.
ANNE KAYHAN?IN İLAÇ TALEBİ
Anne Gülhan Kayhan ise, oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, ?Oğlumun akranlarıyla koşması ve karne getirmesi beni çok mutlu ederdi. Evde eğitim görmesi de önemli. Karnesi çok iyi geldi. Başarısından dolayı çok mutluyum. Sadece oğlumun iyileşmesini istiyorum. Tedavi için gereken ilacın tutarı 750 bin dolar. Kendi imkanımızla alamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz? dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Pevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklamasıPevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklaması
GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyorGÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü! Uzun kuyruklar oluştu

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulunmuştu! Tutuklandılar

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Flaş gelişme: Maaş krizi çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.