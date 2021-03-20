SMA Hastası Öykü ABD’de Tedavi Görüyor

LOS ANGELES, CALIFORNIA- Spinal Musküler Atrofi, kısa adıyla SMA, birçoğumuzun, ailelerin oldukça pahalı olan tedavi masraflarını karşılamak için yürüttükleri bağış kampanyalarıyla adını duyduğu kalıtsal bir kas hastalığı.

SMA istemli kasların erimesine yol açan bir hastalık. Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda doğan bebeklerin SMA hastası olma ihtimali dörtte bir. Yani anne ve baba hasta olmasa bile her dört çocuktan biri SMA hastası olabilir.

Hastalığın en ağır seyreden türü, 'Tip 1 SMA'. Baş kontrolu, kol-bacak hareketleri, dönme, yürüme gibi temel becerilerin kaybedildiği bu seviyede yutkunma ve emme gibi işlevler de yerine getirilemiyor. Çoğu hasta uzun süre hayatta kalamazken, hastaların küçük bir bölümü ömür boyu cihaza bağlı şekilde yaşamlarını sürdürebiliyor.

Tedavi için kullanılan üç tip ilaç var. Türkiye'de bu ilaçlardan sadece bir tanesi olan Spinraza SGK tarafından karşılanıyor. Bu ilacı hastaların ömür boyu kullanması gerekiyor.

Türkiye'de kullanılan Spinraza dışında Zolgensma ve Risdiplam da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanmış ilaçlar…