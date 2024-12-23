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SMA'lı İkbal'in babası 'Gece kulübü' görüntülerinin ardından intihar etmişti! Anne konuştu: "Olay günü konuştuk..."

23.12.2024 14:46
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İzmir'de 1 yaşındaki SMA hastası İkbal'in ailesi valilik onaylı yardım kampanyası başlatmıştı. İkbal'in babası olan Umut Kardeş'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan gece kulübü görüntüleri büyük tepki çekmişti. Olay sonrası intihar eden baba Umut Kardeş'in eşi Hatice Kardeş konuyla ilgili konuştu. Hatice Kardeş, baba Umut Kardeş'le intihar günü ne konuştuğunu da açıkladı. İşte tüm merak edilenler!

SMA'lı İkbal'in babası 'Gece kulübü' görüntülerinin ardından intihar etmişti! Anne konuştu: "Olay günü konuştuk..."

Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice-Umut Kardeş'in kızları İkbal Kardeş'e 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İkbal bebeğin Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. İkbal'in tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için sosyal medya aracılığı ile destek arayan Kardeş ailesine vatandaşlar ile STK'lar yardım etti. Kampanya süreci devam ederken, birkaç gün önce baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. Olay sonrası baba Kardeş, intihar etti.

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'HAKKIM HİÇBİRİNİZE HELAL DEĞİL'

Yaşananların ardından Umut Kardeş de sosyal medyadan açıklama yaptığı bir video paylaştı. "Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından yakınları tarafından Tepeköy Mahallesi'ndeki otomobilinde önceki gün saat 22.30 sıralarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Kardeş, kurtarılamadı.

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'ACIMIZ ÇOK TAZE'

Olayın ardından DHA'ya konuşan Hatice Kardeş, acısının çok taze olduğunu dile getirdi. 4 ay önce kızı İkbal ile birlikte Adana'daki ailesinin yanına gittiğini belirten Kardeş, "Umut hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü acımız daha yeni. Eşimi dün ikindi vakti defnettik" dedi.

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İkbal'in tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar gerektiğini kaydeden Kardeş, "Bu durumdan sonra kampanyanın olumsuz etkilenmesinden korkuyorum. Sonuçta benim çocuğum ölümle savaşıyor. Hastalığı var. Onun da bir an önce Dubai'ye gidip, gen tedavisini alması gerekiyor. Valilik onaylı bağış kampanyası devam ediyor" dedi.

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'ADANA'YA EŞİMLE KÜSEREK GELMEDİM'

SMA Tip 1 hastası İkbal'in kampanyasında henüz yüzde 32'lik kısmın tamamlandığını söyleyen Kardeş, şubat ayında birinci valilik izninin biteceğini belirtip, "Eşimden ayrı değildim. Adana'ya eşimle küserek gelmedim. Bir tartışmamız olmamıştı. Kız kardeşim 20 gün İzmir'de yanımda kalmıştı. Kız kardeşim dönünce onunla dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın açarken İkbal konuşmama izin vermiyordu. İkbal'e bakacak kimse yok. Evde tek başımaydım. Bu yüzden Adana'ya geldim. Tekrar İzmir'e dönmek istedim ama eşim 'Dönme' dedi" diye konuştu.

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'BÜYÜK BİR İHTİMALLE GURURUNA YEDİREMEDİ'

Görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve olay günü eşini görüntüleri sormak için aradığını söyleyen Kardeş, "Umut ile en son olay günü gündüz konuşmuştuk. Ona görüntüleri sordum. 'Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Ondan sonra hiçbir şekilde iletişime geçmedik. Valilik onaylı hesap, bloke hesaptır. Para girişi var ama hiçbir şekilde para çıkışı yok. O paraya hiçbir şekilde erişemeyiz. Kumbaraya atılan paralarla ilgili iddialar var ama kendi gözümle görmedim. Bilmiyorum. Eşim son zamanlarda iyi değildi. Yaşadığımız süreç kolay değil. Hiçbirimizin psikolojisi yerinde değil. Çocuğumuza her baktığımızda son kez bakıyormuş gibi hissediyoruz. Bu çok zor bir duygu. Bu durumda ruhsal sıkıntıların olmaması mümkün değil. Benim de psikolojim darmaduman, altüst olmuş durumda. Ama Umut görüntülerden etkilenip, büyük ihtimal gururuna yediremedi. Kızım yanımda. Acımız büyük. İkbal'in elinden bırakmayın. Kampanyamız devam ediyor. Valilik onaylı hesaba erişim yok. Para çıkışı yok. Herkes bunu bilsin. İkbal'in ölüme terk edilmemesi gerekir" dedi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir sma
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