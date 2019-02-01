"SMA müjdesi" minik Duru'yu umutlandırdı

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme sistemine alınmasına ilişkin karar, SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden 2,5 yaşındaki Duru Özdemir ve pahalı olduğundan kızlarının tedavisi için gerekli ilaçları temin edemeyen ailesini sevindirdi.

Ailesinin, henüz 8 aylıkken ayağa kalkmakta zorlandığını fark etmesi üzerine doktora götürdüğü Özdemir'e, 1,5 yaşındayken "Gevşek Bebek Sendromu" ya da "kas hastalığı" diye de adlandırılan SMA Tip 2 teşhisi konuldu.

Ailesi, haftada 5 gün fizik tedavi gören 2,5 yaşındaki Duru Özdemir'in sağlığına kavuşması için hayati öneme sahip ancak pahalı olan ilaçlarının ücretsiz teminini sağlamak amacıyla 1 yıl önce Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Hastalığı nedeniyle kas ve sinirleri eriyen, geçen yıl elinden tutulduğunda yürüyebiliyorken, şimdi yürümekte zorluk çeken Özdemir, dengesini sağlayamadığı için birkaç adım attıktan sonra yere düşüyor.

Minik Duru'nun iyileşmesi için ellerinden gelen gayreti gösteren Özdemir ailesinin yüzü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün duyurduğu "SMA hastalığının diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik" şeklindeki açıklamayla güldü. Özdemir ailesinin bundan sonraki tek isteği, kızları Duru'nun sağlığına kavuştuktan sonra kardeşleriyle parkta koşup, oynayabilmesi.