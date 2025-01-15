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  4. SMA Tip 1 hastası olan Eliz Karaca için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı!

SMA Tip 1 hastası olan Eliz Karaca için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 22:42
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Zonguldak Ereğli’de yaşayan 2 aylık Eliz Karaca’ya SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. Eliz için valilik onaylı yardım yardım kampanyası başlatıldı. Baba Kerem Karaca, "Elinizdeki imkanlar ölçüsünde desteğinizi bekliyor ve rica ediyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı.

SMA Tip 1 hastası olan Eliz Karaca için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı!

Zonguldak Ereğli'de yaşayan Karaca ailesinin 2 aylık bebekleri Eliz'e SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. Karaca ailesi Eliz'in tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

"VALİLİK ONAYLI BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI!"

Baba Kerem Karaca yaptığı açıklamada, "2 aylık evladımıza SMA Tip 1hastalığı teşhisi konuldu. Başımıza gelmeden anlayamayacağımız, hastalık süreciyle karşılaştığımızda şoka girme ve üzülme lüksümüz olmadan bir mücadeleye girmek zorunda olduğumuz ve hislerimizin kelimelere dökülmekte zorlandığı tarifsiz ama sizlerin desteği ile umudumuzu yitirmeyeceğimiz bir sınavın içerisindeyiz. Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Evladımız herkesin evladı gibi canımızdan da öte…

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Bu mücadelemizde savaşımızı kazanacak tedaviye ulaşmamız için elinizdeki imkanlar ölçüsünde desteğinizi bekliyor ve rica ediyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı.

İŞTE VALİLİK ONAYLI IBAN NUMARALARI

Eliz Karaca'nın tedavisi için gereken desteği sağlamak amacıyla, valilik onaylı IBAN numaraları üzerinden bağış yapılabileceği duyuruldu:

TL: TR82 0001 0012 2979 2516 8950 04

DOLAR: TR55 0001 0012 2979 2516 8950 05

EURO: TR28 0001 0012 2979 2516 8950 06

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak SMA hastalığı valilik
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