Smaç videosuyla fenomen olan su samuru Eddie öldü

Oregon Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Eddie'nin Perşembe günü uyutulduğu belirtildi.

Eddie dünyadaki en yaşlı su samurlarından biri olarak biliniyordu.

Erkek su samurları ortalama 15 yıl yaşıyor.

2013'te hiçbir sayıyı kaçırmadığı basket oynama videosuyla ünlenen Eddie, itihaplı romatizma hastasıydı ve eklemlerine iyi geleceği umuduyla basketbol oynamaya alıştırılmıştı.

Yavruyken anne-babasını kaybeden Eddie 1998'de, California'a bulunarak rehabilitasyon için Monterey akvaryumuna getirilmişti. Eddie 2 yıl sonra Oregan Hayvanat Bahçesi'ne nakledildi.

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın maskotu Blaze, Mart'taki 20'nci doğum gününde Eddie'ye hediye oyuncaklar getirmiş ve potasını değiştirmişti.

Blazers, Eddie'nin ölümünden sonra Twitter'da yayımladığı mesajda "Tüylü dostumuz Eddie, basketbolun gerçek bir elçisiydi" dedi.

Kürkleri için avlanan su samurları nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

