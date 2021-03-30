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  4. SMA’lı Defne bebeğin yardım paralarını çalan şahıslar polis tarafından yakalandı

SMA’lı Defne bebeğin yardım paralarını çalan şahıslar polis tarafından yakalandı

30.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde SMA hastası Defne Bebeğin tedavisi için yardım toplamak için iş yerine bırakılan yardım kutusunu çalanlar Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.Fırına pasta ve kola alma bahanesiyle gelen 2 kişi, sorumlu kişinin yoğunlukta başkaları ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgâhın üzerindeki yardım kutusunu çaldı.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde SMA hastası Defne Bebeğin tedavisi için yardım toplamak için iş yerine bırakılan yardım kutusunu çalanlar Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.
Fırına pasta ve kola alma bahanesiyle gelen 2 kişi, sorumlu kişinin yoğunlukta başkaları ile ilgilenmesini fırsat bilerek, tezgâhın üzerindeki yardım kutusunu çaldı. Yardım kutusunun yerinde olmadığını gören yetkililer hemen güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gözlerine inanamadı. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyip, yardım kutusunu çalan kişilerinin kimliklerini tespit etti.
Olay üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bahse konu İşyerinden Bağış/Yardım kutusu ve içerisindeki bir miktar parayı çalan S. E. ve yanında bulunan arkadaşı B. D. isimli şahıslar çalmış oldukları parayla birlikte yakalanarak gözaltına aldılar. Gözaltına alınan iki şahsin başta hırsızlık olmak üzere onlarca suçtan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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