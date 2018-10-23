SMDK Başkanı Suriye'deki yerel meclisleri ziyaret etti

Mustafa, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'i de gezdiklerini belirterek, ilçedeki yerel meclis temsilcileri ile gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bölgedeki askeri muhaliflerin komutanlarıyla da bir araya geldiklerini anlatan Mustafa, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Çobanbey beldesindeki adalet sarayında yargı ve adaletin güçlendirilmesi çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Mustafa beraberindeki heyetle Halep ilinin kuzey ve doğu kırsalındaki terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde sivillere hizmet veren yerel meclis temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, meclislerin çalışmaları sırasında yaşadıkları zorlukları ele aldıklarını söyledi.

- "Bölgedeki sivil yönetimlerin güçlenmesini istiyoruz"

SMDK Başkanı, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu değinerek, şöyle devam etti:

"Bölgedeki sivil yönetimlerin güçlenmesini istiyoruz. Geçici hükümetin bu bölgelerde faaliyet göstermesini hedefliyoruz. Burada yapmamız gereken çok sayıda iş var. Çok büyük zorluklar var. Suriye halkı arasında güçlü bir bağ var. Halk bölgenin yeniden kalkınması ve yapılanması için çok istekli."

Suriye'ye yaptıkları ziyaretlerin SMDK'nin bölge halkıyla doğrudan bağ kurmak için önemli bir adım olduğunu dile getiren Mustafa, SMDK'nin halkla daha fazla iç içe olacaklarını ve bölgenin kalkınması için büyük çaba sarf edeceklerini söyledi.

